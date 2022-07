Dieta per l’abbronzatura: cosa mangiare per una pelle dorata e protetta

By

La dieta per l’abbronzatura è importante seguirla sia per ottenere una pelle dorata ma anche protetta dai raggi solari.

Per abbronzarsi bene ed avere una pelle bella, dorata e al tempo stesso protetta è anche importante seguire una dieta adatta, con alimenti che stimolino la produzione di melanina, salvaguardando l’epidermide dai raggi solari.

In estate se andiamo al mare o comunque ci piace prendere il sole dovremo anche adeguare l’alimentazione con cibi idonei a proteggere meglio la pelle. Ovviamente oltre alle creme solari che sono fondamentali da indossare prima di esporsi al sole.

Quello che mangiamo ha naturalmente un impatto sulla pelle ecco perché in questo periodo diventa ancora più importante mangiare alimenti adeguati e che aiutino la pelle a proteggersi dai raggi UV.

Ecco la dieta corretta per l’abbronzatura

Come ben sappiamo prima di esporci al sole dovremmo seguire alcune buone norme anche in base al nostro tipo di fototipo. Il primo passo è non mettersi al sole nelle ore più calde, questa è una regola che tutti dovremmo rispettare.

In secondo luogo è necessario mettersi una crema protettiva che andrà selezionata in base al tipo di pelle. Infine, è importante seguire una dieta fatta di alimenti che aiutino la pelle a proteggersi dal sole.

Ecco perché dovremmo inserire nei nostri menù quotidiani degli alimenti considerati amici della pelle, ricchi di vitamine e sali minerali. Tra questi sicuramente ci sono cetrioli, melone, albicocche, carote, pesche e in generale tutta la frutta e la verdura arancione.

Bene poi anche i pomodori ricchi di antiossidanti, come il licopene, un carotenoide, in grado di proteggere la pelle dal sole stimolando la melanina e favorendo così anche una bella abbronzatura.

La dieta dovrà essere sana e priva di cibi industriali. Regimi ipercalorici ad elevato indice glicemico non contribuiscono alla rigenerazione cellulare e influiscono sulla pelle in modo negativo.

Da limitare quindi il consumo di carboidrati raffinati e gli zuccheri semplici contenuti nelle bibite gassate e nei cibi industriali.

Bisogna invece introdurre gli alimenti ricchi di omega-3 tra cui pesce in particolare quello azzurro e il salmone. Bene anche i semi di lino e le noci.

Inoltre, via libera ai frutti rossi che aiutano la circolazione come more, mirtilli, lamponi, ribes ma anche le prugne.

Non dimentichiamo poi che sono perfetti anche gli agrumi, i kiwi, le fragole ma anche pomodori, peperoni, verdure a foglia verde tra cui spinaci, broccoli, cavoli, carciofi, asparagi tutti ricchi di vitamina C.

Fondamentale poi è assumere il giusto quantitativo di acqua che aiuta ad idratare la pelle. Almeno un paio di litri al giorno aiutano ad idratare le cellule così da mantenere una pelle sana e giovane.

Se diminuisce il collagene sulla pelle appariranno i segni dell’invecchiamento e la perdita di elasticità. Occorre quindi bere più acqua e diminuire il consumo di sale giornaliero.

In definitiva se si vuole avere un’abbronzatura perfetta il consiglio è di consumare frutta e verdura di stagione tutti i giorni almeno 3-4 porzioni al dì.

Da evitare infine gli alcolici, al massimo ci si può concedere un bicchiere di vino rosso che contiene resveratrolo un antiossidante utile all’organismo. Importante è però anche qui non esagerare visto che gli alcolici contengono calorie vuote. Qui si può conoscere quanto vino bere a dieta.