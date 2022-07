Ecco 5 consigli per rimanere in forma anche al mare tra esercizi e dieta

Per rimanere in forma anche al mare ecco 5 consigli utili tra esercizi e dieta da mettere in atto anche in vacanza.

Anche se vacanza significa relax questo non implica che necessariamente dobbiamo smettere di allenarci o seguire sane abitudini. Andare in ferie non è sinonimo di soli sgarri o di vita sregolata, anzi.

Proprio in queste giornate all’insegna del relax quando non siamo oberate dagli impegni lavorativi potremmo pensare di fare più attività fisica o magari mangiare in modo più sano e corretto, il che non significa senza gusto.

Le buone abitudini infatti dovrebbero sempre accompagnarci sia durante l’anno che nel periodo vacanziero. Anzi, se abbiamo praticato palestra per tutto l’inverno o siamo stati a dieta ferrea, non vogliamo di certo vanificare ora tutti i risultati ottenuti. Scopriamo allora 5 consigli per rimanere in forma anche al mare, tra esercizi e dieta.

Esercizi e dieta per rimanere in forma al mare

Nonostante siano arrivate le tanto agognate ferie l’attività fisica non va, o meglio non dovrebbe, andare in vacanza. Per non perdere i ritmi anche in spiaggia o sotto all’ombrellone dovremmo poter svolgere qualche esercizio così da consentirci di non rimettere su i chili persi o di accumularne di nuovi.

Inoltre, anche dal punto di vista della dieta dobbiamo stare attenti a non commettere troppi sgarri, cosa che in vacanza spesso ci concediamo. Scopriamo allora 5 consigli utili tra dieta ed esercizi da fare per rimanere in forma anche al mare.

1) Camminare in spiaggia. Tra le attività che possiamo concederci in spiaggia c’è sicuramente la passeggiata in riva al mare. Un esercizio che indipendentemente dall’età e dalla forma fisica tutti possono permettersi. Poi, a seconda di quanto si è allenati si può variare la velocità e la durata. Non solo, un esercizio che può aiutare a contrastare la ritenzione idrica e la cellulite è sicuramente quello di camminare con le gambe dentro all’acqua. In questo modo perderemo peso ma nel frattempo l’azione levigante dell’acqua ci aiuterà anche a combattere questi inestetismi.

2) Fare gli addominali. Più facile a farsi che a dirsi, gli addominali sono spesso un cruccio di molti. Ma vanificare i risultati ottenuti con gli addominali è un attimo. Basta uno sgarro, una mangiata di troppo o qualche bicchiere di alcol in più, ed che ecco che tutti i nostri sforzi spariscano come per magia. Se poi durante le vacanze abbandoniamo del tutto l’allenamento possiamo dire addio ai nostri muscoli sull’addome. Per non perdere il ritmo basterà sdraiarsi con un telo sulla sabbia, sotto all’ombrellone o altrimenti anche sulla sdraio, facendo attenzione a non cadere. E poi facciamo dei crunch normali e laterali. Bastano 5 minuti al giorno per non perdere l’allenamento.

3) Sport sulla spiaggia e all’aperto. Quale migliore occasione se non quella di praticare i tipici sport estivi da fare al mare e sulla sabbia? Dal beach volley ai racchettoni, passando per il kayak o il kitesurfing. Sono tante le alternative al mare. Addirittura possiamo anche affittare un pedalò e pedalare per perdere calorie e mantenersi in forma. Quando ci stanchiamo possiamo tuffarci, rinfrescarci e poi rimetterci in moto. Infine, c’è sempre il classico nuoto, perfetto anche per non sudare.

4) Consumare frutta e verdura. Ricordiamo di consumare sempre le 5 porzioni raccomandate di frutta e verdura. Specialmente al mare, quando fa caldo e perdiamo molti liquidi l’idratazione è fondamentale. Quindi oltre ai classici 2 litri d’acqua possiamo anche mantenerci ben idratati consumando frutta e verdura.

5) Gelato sì ma non tutti i giorni. Uno degli alimenti che assumiamo più spesso in vacanza è senza dubbio il gelato, fresco e gustoso è un perfetto dessert, ma anche un’ottima merenda. Peccato però che non sia così ipocalorico, anzi. Perciò evitiamolo tutti i giorni e soprattutto prediligiamo quello artigianale, scegliendo i gusti alla frutta, molto meno calorici. Al limite alterniamolo con una bella fetta di cocomero che riesce anche soddisfare la voglia di dolce o un ghiacciolo all’anguria qui trovi la ricetta per farli in casa.