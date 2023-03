Piega ‘Blowout’ per capelli lunghi: l’ispirazione anni ’90 stile Friends per la primavera

La piega del momento è tutta anni Novanta, torniamo ai tempi di “Friends” con frange e movimento: così i tuoi capelli lunghi saranno i più trendy della primavera.

Basta sentire il motivetto di “I’ll be there for you” per chiudere gli occhi ed immergersi in un batter d’occhio nel favoloso mondo di Friends. Hanno contagiato il mondo intero con la loro simpatia e continuano a confermarsi un cult amatissimo in ogni tempo. Dopotutto, erano la perfetta rappresentazione dei ragazzi anni ’90, che si dibattevano nella vita frenetica della New York di quel decennio, tra amori, lavoro e amicizia.

Erano innegabilmente anche delle vere icone di fashion e beauty. Impossibile non pensare a bellezze rimaste poi ineguagliate come quelle di Courteney Cox nei panni di Monica Geller e di Jennifer Aniston in quelli di Rachel Green. A quell’epoca divennero delle vere e proprie muse ispiratrici, le “influencer” di quel decennio, pronte a dettare tendenza in ogni loro apparizione pubblica. Naturalmente anche in fatto di capelli. Con delle favolose chiome voluminose, fatti di tagli e scalature studiate ad arte, hanno fornito spunti da imitare a moltissime donne.

Possiamo dirvi con certezza che la loro piega ‘Blowout’ è pronta a tornare di gran voga, imponendosi come un trend per la primavera-estate 2023. Si tratta di quell’hairstyle perfetto per i capelli sciolti, in cui le onde ‘bouncy’ diventano protagoniste, orientandosi in diverse direzioni e dando incredibile movimento alla capigliatura. Un mix perfetto tra mosso e liscio che farà impazzire tutte, esattamente come quattro decenni fa.

Tutte come Jennifer Aniston: il nuovo look ‘Blowout’ nelle più belle ispirazioni dal web

Nella prossima stagione i capelli abbandonano l’effetto piatto e monotono, riempiendosi di vita e raggiungendo maxi volumi. Se almeno una volta avete sognato di essere Jennifer Aniston (e non solo per Brad Pitt), questa è l’occasione di divertirvi con il vostro look. La piega ‘blowout’ ricorderà proprio quella della celebre protagonista di Friends e si ottiene in semplicissime mosse. Innanzitutto si parte dal taglio, che dovrà presentare punti in cui le lunghezze si differenziano.

Generalmente, per ricordare al meglio gli anni Novanta, le scalature si concentrano attorno al viso, incorniciandolo alla perfezione con le loro onde simmetriche. L’effetto “alla Rachel” di Friends si realizza facilmente con l’aiuto di phon e spazzole. Un tempo non si perdeva troppo tempo in piastre e boccoli, piuttosto si passavano ore a cotonare la chioma in cima alla testa e a realizzare quel riconoscibile effetto arrotondato sulle punte delle ciocche utilizzando grandi spazzole tubolari e asciugacapelli.

I capelli devono essere essenzialmente ‘bouncy‘, cioè devono letteralmente rimbalzare ad ogni passo. Per un risultato più attuale, modernizziamo la piega blowout con una riga centrale precisa e colori e schiariture. In particolare, a questa piega si adattano alla perfezione i “frame highlights“, ossia quei colpi di sole che si concentrano sulla cornice del viso. Le ragazze di Friends del nuovo millennio sono pronte a sfondare in primavera!