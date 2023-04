Tagliatelle al ragù, ma è tutta un’altra storia: così non le abbiamo mai preparate

Un grande piatto della tradizione italiana ma con un condimento particolare, che non è così abituale: queste tagliatelle al ragù spaccano davvero

Uno dei piatti più tradizionali della nostra cucina, ma con una bella sorpresa anche perché il ragù è particolare. Questi è bianco, con tanta carne mista e un’aggiunta speciale: ci mettiamo pure delle zucchine saltate un padella, per una ricetta completa. Un primo della domenica? In realtà anche tutti i giorni

Tagliatelle al ragù, tutte le operazioni per un primo da favola

:

450 g tagliatelle fresche o secche all’uovo

3 zucchine grandi

250 g carne macinata di vitello

160 g carne macinata di maiale

100 g salsiccia

1 bicchiere di vino bianco secco

1 cipolla dorata

2 rametti di timo

1 spicchio di aglio

50 g pecorino romano grattugiato

60 g burro

4-5 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 noce moscata

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Peliamo, laviamo e tritiamo finemente la cipolla. Poi facciamola dorare in un tegame sufficientemente grande per 5 minuti insieme a 2-3 cucchiai di olio extravergine e a 20 grammi di burro. Appena comincia a prendere colore aggiungiamo prima le due carni tritate e dopo un paio di minuti anche la salsiccia privata del budello e spezzettata a mano.

Facciamo cuocere tutto a fiamma media per 15 minuti e a quel punto sfumiamo con il vino. Quando evapora, mettiamo il coperchio e abbassiamo la fiamma andando avanti per altri 10 minuti circa per far asciugare bene tutte le carni.

Aggiungiamo un mestolo di acqua, mescoliamo bene e assaggiamo per capire quanto sale e pepe mancano perché molto dipende dal sapore della salsiccia. Ancora una grattata generosa di noce moscata e andiamo avanti a cuocere per altri 30-35 minuti dando una mescolata ogni tanto. Se vediamo che si asciuga, basterà aggiungere mezzo mestolo di acqua calda.

Mentre aspettiamo, spuntiamo e laviamo le zucchine. Tagliamole prima a listarelle e poi a cubetti. Poi mettiamo a soffriggere lo spicchi d’aglio spellato e intero in una padella insieme a 2 cucchiai di olio extravergine.

Quando l’aglio è dorato lo possiamo eliminare e aggiungiamo le zucchine, insaporendole con le foglie di timo, un pizzico di sale e qualche macinata di pepe. Cuociamo a fiamma medio-bassa per 10 minuti, spegniamo e uniamo le zucchine al tegame con la carne mista. Lasciamo che si insaporisca tutto insieme per 2-3 minuti e spegniamo.

Quando l’acqua bolle caliamo le tagliatelle scolandole quando sono al dente direttamente in una ciotola, Condiamole subito con il resto del burro e metà del parmigiano grattugiato facendo attenzione che non si attacchino.

E ora, la magia del servizio. Aiutandoci con un forchettone un mestolo formiamo un nido di tagliatelle arrotolandole bene. Mettiamole al centro del piatto di servizio e condiamo con un pfio di cucchiaio di ragù bianco alle zucchine. Infine una spolverata di pecorino (ma possiamo anche metterlo a scaglie) e un paio di foglie di timo prima di volare a tavola.