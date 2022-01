Tagliatelle fatte in casa: ecco i trucchi per farle perfette

Le tagliatelle fatte in casa sono uno dei primi piatti preferiti dagli italiani: ecco i trucchi per farle perfette.

Tra i formati di pasta più comuni troviamo sicuramente le tagliatelle all’uovo. Tipiche dell’Emilia Romagna questa tipologia di pasta fresca si è via via diffusa in tutta la penisola, dal Nord al Centro fino ad arrivare al Sud Italia.

Premesso che ogni regione varia la ricetta in base ad usanze e tradizioni, la tagliatella all’uovo fatta a mano resta sempre un’istituzione in cucina e prepararla in casa è sempre una grossa fonte di soddisfazione.

Non tutti però conoscono i segreti per preparare delle tagliatelle all’uovo fatte in casa alla perfezione. Scopriamo allora passo passo come si procede seguendo i trucchi del mestiere per non cadere in errore.

Ecco i trucchi per fare le tagliatelle fatte in casa

Al sugo di carne bianco o rosso, con il ragù alla bolognese, ma anche con i funghi, con il tartufo, con il pomodoro e così via. Le tagliatelle sono uno dei formati di pasta più gettonati nelle case degli italiani.

E realizzandole a mano ci permetterà di servire in tavola un piatto squisito e genuino che piacerà davvero a tutti. Alla base dell’impasto troviamo farina e uova. Una volta preparato dovremo stenderlo e poi tagliarlo.

Ecco che proprio da qui deriva il nome di tagliatelle. Dal colore giallo e dalla consistenza bella corposa tipica della pasta fatta in casa le tagliatelle si preparano e si annodano in nidi o altrimenti le possiamo far essiccare lasciandole stese.

Esistono però per realizzarle alcuni piccoli accorgimenti che ci permetteranno di ottenere un risultato perfetto. Scopriamo allora come si preparano le tagliatelle all’uovo fatte in casa attraverso piccoli trucchi e segreti delle nonne.

1) Considerare un uovo a porzione. Il primo passo e dosare bene gli ingredienti. Generalmente per ogni porzione si considerano un uovo e 100 grammi di farina. Quindi, se dovremo preparare le tagliatelle per 4 persone dovremo mettere nell’impasto 4 uova e 400 grammi di farina.

2) Olio sì o no? C’è chi aggiunge nell’impasto delle tagliatelle anche un cucchiaio d’olio. Nella ricetta originale solitamente non è presente anche se l’olio conferisce alla pasta un aspetto più elastico e lucido.

3) Quale farina scegliere? Questo dipende molto dal proprio gusto personale: c’è chi preferisce una pasta più sottile e fine e in tal caso meglio usare la farina 00 e chi invece ne preferisce una più rustica e allora meglio usare la semola di grano duro.

4) Riposo. Un’altra regola fondamentale è far riposare l’impasto prima di stenderlo. Il tempo ideale è una mezz’ora dopo averla ricoperta con della pellicola trasparente.

5) Altezza della sfoglia. L’altezza ideale della sfoglia deve essere di circa 1-2 millimetri. Sia che decidiamo di stendere la sfoglia con un mattarello sia che la stendiamo con la macchinetta.

6) Tagliare le tagliatelle con un coltello o con la macchinetta? Anche qui dipende, se avete una macchinetta con lo strumento per tagliare potrete utilizzarlo, altrimenti potrete arrotolare la sfoglia una volta stesa e tagliarla con un coltello.

7) Farla seccare. Non resta che farla seccare per circa 15-20 minuti dopo averla spolverata la farina di semola di grano duro e poi procedere alla cottura.

8) Congelare le tagliatelle. Possiamo anche congelare le nostre tagliatelle ancora crude, dopo averle arrotolate in nidi li disponiamo su un vassoio quindi li poniamo nel frezeer per un paio d’ore. Una volta che la pasta si sarà indurita la trasferiamo in una bustina gelo e la rimettiamo nel congelatore.

Bastano pochi trucchi per ottenere delle tagliatelle fatte in casa speciali.