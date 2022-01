Victoria De Angelis, bikini total white da urlo: bellezza spettacolare

Victoria De Angelis lascia tutti a bocca aperta: sdraia, con un bikini total white, sfoggia una bellezza assolutamente spettacolare.

Victoria De Angelis non ha bisogno di presentazione. Nell’ultimo anno, insieme agli altri Maneskin ovvero Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, ha conquistato le vette più alte delle classifiche italiane e internazionali. Victoria, con il suo amato basso, è così diventata una vera icona rock per le ragazze della sua età e non solo. Oltre ad essere amata per il suo innato talento che lei ha coltivato sin da quando era una bambina, Victoria è entrata nel cuore dei suoi fan anche per la semplicità con cui sfoggia la sua spettacolare bellezza.

Bellezza che Victoria ha deciso di sfoggiare anche da una stanza d’albergo in quel di Sanremo posando con un solo bikini total white che esalta le sue curve. Sempre bellissima, Victoria ha conquistato tutti i fan che l’hanno inondata di like e commenti.

Victoria De Angelis, bellezza stupefacente in bikini: pioggia di like

Victoria, insieme a Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi ha raggiunto Sanremo dopo il trionfo dello scorso anno sul palco del Teatro Ariston. Martedì 1° febbraio, i Maneskin saranno ospiti del Festival dove riceveranno l’applauso del pubblico italiano dopo i grandi successi raggiunti nell’ultimo anno. Tra una prova e l’altra, i Maneskin si stanno anche godendo la città e Victoria ne ha approfittato per regalare ai fan una nuova foto spettacolare.

“Oh mamma, mamma mia”, “Queen”, “Semplicemente meravigliosa”, “Sempre stupenda”, scrivono i fan che di Victoria apprezzano anche la semplicità. Acqua e sapone quando non sale su un palco, sempre gentile e disponibile, nonostante il successo mondiale raggiunto con i Maneskin, la De Angelis resta la ragazza di 21 anni che, quasi 5 anni fa, dopo aver cantato in Via Del Corso con Damiano, Ethan e Thomas, si presentò ai provini di X Factor con la speranza di realizzare un grandissimo sogno.

Un sogno che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno realizzato insieme come una famiglia legandosi sempre di più.