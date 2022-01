La conosciamo tutti come l’insegnante di ballo di Amici di Maria de Filippi, ma vi ricordate com’era Veronica Peparini da giovane? Ecco la foto che stupisce.

Veronica Peparini è l’insegnante di ballo del talent Amici ed è stata per anni coreografa di molti spettacoli teatrali e circensi. Ma com’era da giovane?

Veronica Peparini ha raggiunto la notorietà partecipando al talent show Amici come insegnante di ballo. Ma la sua carriera è stata molto lunga e ricca di soddisfazioni, nonché di duro lavoro.

La talentuosa Veronica ha lavorato con vari artisti internazionali molto conosciuti tra cui Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Alessandra Amoroso e Tiziano Ferro. Si è oltretutto aggiudicata il premio come miglior coreografa agli Oscar della Danza con lo spettacolo Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo, diretto dal fratello Giuliano Peparini.

Dal 2013 è impegnata nel programma Amici di Maria De Filippi e ha anche lavorato come coreografa per Miss Italia e Top of The Pops. Nel 2016 ha collaborato alla realizzazione del videoclip di Vivere a colori di Alessandra Amoroso e si è anche occupata delle coreografie del tour. Si è inoltre distinta per essere stata la coreografa del video della canzone Bruciare per te di Elisa.

All’età di 34 anni ha iniziato a insegnare nella scuola di ballo del ballerino Kledi Kadiu, anche lui ex insegnante di Amici. Nel corso degli anni ha girato inoltre il mondo come coreografa per gli spettacoli del Cirque du Soleil, curandone diversi show.

Com’era da giovane Veronica Peparini

Ancora oggi Veronica conserva quell’ardore e quella passione per il ballo che l’hanno accompagnata per tutta la vita.

La Paparini è oltretutto diventata mamma di due bambini, un maschio e una femmina, nati dalla sua precedente relazione con Fabrizio Prolli. Attualmente, la Peparini è legata sentimentalmente al ballerino Andreas Müller.