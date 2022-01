Come congelare i limoni: ecco i trucchi per averli sempre disponibili

Sono tra gli agrumi che non devono mai mancare in cucina: scopriamo come congelare i limoni e i trucchi per averli sempre disponibili.

I limoni sono uno di quei frutti che non devono mai mancare in cucina: averli sempre a disposizione è infatti utile perché con questi agrumi possiamo realizzare infinite ricette. Dai dolci ai piatti salati, i limoni sono davvero un jolly in ogni tipo di preparazione.

Del limone poi, sappiamo tutti che si può utilizzare non solo il succo ma anche la polpa e la scorza. Spesso infatti viene impiegata per profumare i dolci ma anche in alcune ricette salate per conferire un sentore aromatico al piatto.

Scopriamo allora i trucchi per congelare i limoni e per averli sempre disponibili per tutte le nostre più svariate preparazioni. Ecco come fare passo passo.

Trucchi per congelare i limoni

Pur essendo agrumi facilmente reperibili tutto l’anno i limoni sono uno di quei frutti che non devono mai mancare in casa. Infatti, oltre che essere indispensabili per un’infinità di ricette sono utili anche in tanti altri ambiti che non riguardano solo la cucina.

Pensiamo che con i limoni e sale possiamo svolgere molte pulizie in casa oppure possiamo impiegarli per la nostra salute e bellezza. Ecco perché non dovrebbero mai mancare in casa.

E se da un lato dobbiamo conoscere i trucchi per conservare i limoni in modo da mantenerli sempre succosi e profumati, dall’altro lato vi sveleremo i trucchi per congelare i limoni e averli sempre disponibili.

Iniziamo dalla scorza: vediamo quali sono i passaggi da fare per congelare la buccia dei limoni. La prima cosa da fare è lavare bene i limoni, a tal proposito il consiglio è quello di utilizzare del bicarbonato di sodio da sciogliere in una ciotola d’acqua. Tenere i limoni a mollo per almeno 15 minuti quindi risciacquarli ed eventualmente sfregare la scorza con una spugna rigorosamente pulita. Quindi asciugarli con un canovaccio pulito o della carta da cucina.

Una volta che i limoni sono puliti preleviamo la scorza. Per farlo o utilizziamo una grattugia a fori larghi oppure con un coltellino preleviamo la scorza facendo attenzione a non togliere anche la parte bianca.

A questo punto mettiamo le scorze a congelare in un vassoio in modo distanziato tra loro. Trascorsa circa un’ora preleviamo le scorze e le trasferiamo in una bustina in plastica per congelare gli alimenti o in un contenitore ermetico adatto al congelatore.

In questo modo potremo sempre avere le nostre scorze disponibili per qualsiasi ricetta anche se non abbiamo i limoni in casa.

E ora vediamo come procedere per congelare il succo di limone. Una volta prelevata la scorza dividiamo il limone a metà quindi spremiamo il succo con uno spremiagrumi. Poi lo filtriamo con un colino a maglie strette e lo versiamo nelle vaschette del ghiaccio previamente lavate e asciugate.

Mettiamo quest’ultime in freezer, una volta che il succo si sarà congelato in cubetti non dovremo far altro che trasferirli in una bustina per alimenti e rimetterli subito in freezer. In questo modo potremo avere il succo di limone sempre disponibile per le nostre ricette o gli altri utilizzi in cucina.

Infine possiamo congelare le fettine di limone, basterà lavare i limoni come descritto sopra, poi li tagliamo a fette e li mettiamo a congelare in un vassoio, una volta che si saranno indurite le trasferiamo in una bustina di plastica per alimenti. In questo modo potremo utilizzarle all’occorrenza per molte ricette o per guarnire un dolce, senza doverle scongelare.

Volendo si possono anche congelare i limoni interi ma l’unico inconveniente è che una volta che si scongelano possano diventare un po’ molli e quindi difficili da usare per una guarnizione, ma nessuno ci vieterà di utilizzarne la scorza o il succo.