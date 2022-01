La parmigiana di melanzane saporita e compatta si fa così: tutti i trucchi!

La parmigiana di melanzane a regola d’arte non deve essere acquosa: ecco i trucchi per farla asciutta e saporita.

La parmigiana di melanzane è una vera e propria istituzione. Uno dei piatti unici più apprezzati ma anche un cibo consolatorio capace di mettere tutti d’accordo. Per prepararla alla perfezione occorre conoscere qualche accorgimento.

La sua paternità è contesa dal nord al sud Italia, dalla Campania all’Emilia Romagna alla Sicilia. La parmigiana di melanzane è in ogni caso uno dei piatti più tipici della tradizione culinaria italiana.

Talvolta però capita che la parmigiana di melanzane venga troppo acquosa. Basta solo adottare alcuni piccoli accorgimenti per far sì che ciò non avvenga. Scopriamo i trucchi per realizzare una parmigiana di melanzane saporita e asciutta.

Ecco i trucchi per una parmigiana di melanzane saporita e compatta

Con le melanzane fritte o grigliate, la parmigiana è sempre uno dei piatti più gustosi da assaporare. Esistono diverse varianti, c’è chi aggiunge addirittura il prosciutto cotto e chi le uova, altri la besciamella.

La vera ricetta però non prevede l’utilizzo di questi ingredienti. Di base nella parmigiana di melanzana, infatti, oltre alle citate verdure, troviamo la mozzarella, il parmigiano, la salsa di pomodoro e il basilico.

Uno degli inconvenienti che possono capitare quando si prepara una parmigiana di melanzane è farla troppo acquosa. In tal caso il piatto si presenterà con un fondo liquido poco invitante.

Esistono però alcuni trucchi che ci permettono di ovviare a tale spiacevole situazione che rischia di rovinare l’intero piatto. Vediamo subito di cosa si tratta e come procedere per realizzare una parmigiana di melanzane asciutta e saporita.

1) Eliminare l’acqua delle melanzane. Il primo trucco è quello di eliminare l’acqua dalle melanzane. Se infatti non procediamo con questa operazione ci ritroveremo con il fondo della teglia molliccio e con un piatto tutt’altro che gradevole. Per farlo basterà mettere del sale sulle melanzane. Come? Tagliamo le melanzane per il senso della lunghezza quindi le cospargiamo di sale. Le lasciamo spurgare per un’oretta dentro a uno scolapasta, megli ose con un peso sopra, e poi le risciacquiamo e le asciughiamo bene. Ora potremo procedere o con la frittura o grigliandole.

2) Far scolare la mozzarella. La seconda operazione da fare e che può sembrare banale ma che invece rischia di inficiare sulla riuscita del piatto è togliere l’acqua dalla mozzarella. Per farlo basterà tagliarla a pezzi e lasciarla scolare. Possiamo anche accelerare il processo schiacciandola leggermente con una forchetta.

Per ovviare a tale problema possiamo anche utilizzare la mozzarella per la pizza molto più compatta e meno acquosa.

3) Occhio alla salsa. Un altro problema che si presenta è il sugo troppo liquido. Questo naturalmente crea il fondo della parmigiana acquoso. Ecco perché quando prepariamo la salsa di pomodoro dobbiamo porre attenzione a farla ritirare fino ad ottenere la giusta consistenza. Se la lasciamo cuocere poco o la diluiamo con l’acqua la nostra parmigiana sarà inevitabilmente liquida e acquosa.

4) Non trascurare il riposo. Un altro segreto per far asciugare eventuale liquido in eccesso è far riposare la parmigiana dentro al forno una volta che è cotta. In questo modo l’acqua eventuale che si sarà formata si ritirerà.

Grazie a questi pochi accorgimenti la nostra parmigiana sarà perfettamente asciutta e saporita.