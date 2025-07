La parmigiana si fa col forno spento (e la bolletta della luce ringrazia): la mia ricetta che fa felici palato e portafoglio

La parmigiana di melanzane senza forno è la svolta che aspettavi: ecco la ricetta in padella che fa felice il palato, alleggerisce la bolletta e ti evita l’effetto sauna in cucina.

Cucinare in piena estate è un incubo, bastano cinque minuti ai fornelli per trasformare la cucina in una serra tropicale e rendere la preparazione di qualsiasi piatto una vera prova di resistenza ma parmigiana resta uno di quei piatti a cui è difficile rinunciare, perché ha quel potere di mettere d’accordo tutti, dagli amanti della tradizione ai più golosi, da chi vive di leggerezze a chi pensa che per lei si può fare uno strappo alla regola.

Un giorno, complice il caldo torrido e una certa insofferenza per la bolletta sempre più salata, ho deciso di non accendere il forno e sperimentare una ricetta alternativa. Solo una semplice padella e un po’ di pazienza per friggere le melanzane come si deve. Il risultato? Una parmigiana che non ha nulla da invidiare a quella classica, anzi, forse pure meglio perché si fa tutto in metà tempo e senza accendere il forno. Il bello è che non si rinuncia né al gusto né alla soddisfazione.

Scopri il trucco della parmigiana in padella: stessa goduria, meno sprechi

Preparare la parmigiana in padella è più semplice di quanto si pensi, serve solo un po’ di organizzazione e la voglia di fare le cose con calma, perché poi a tavola la pazienza verrà ripagata a ogni forchettata. Il punto di partenza resta sempre il sugo, che va fatto come si deve: un po’ d’olio buono in un tegame, uno spicchio d’aglio che si fa dorare appena e poi via con la passata di pomodoro, un pizzico di sale e una decina di minuti di cottura lenta con il coperchio, il tempo di farla diventare bella saporita e profumata. Se poi ci mettete dentro anche un po’ di basilico fresco la magia è fatta.

Le melanzane sono la parte più impegnativa, ma anche la più divertente se vi piace friggere. Le prendo belle tonde e grandi, le taglio a fette non troppo sottili, le infarino velocemente e le butto in abbondante olio di semi ben caldo, giusto il tempo di farle dorare come si deve. Chi vuole alleggerire può sempre grigliarle, ma diciamolo, la parmigiana è un piatto di sostanza e un po’ di frittura ci sta tutta.

La composizione è la parte che preferisco perché è un po’ come costruire una torre di sapori: un mestolo di sugo sul fondo della padella, uno strato di melanzane, qualche fetta di mozzarella ben scolata, una bella manciata di parmigiano grattugiato e si riparte con il sugo e via così fino a esaurire gli ingredienti. Alla fine, coperchio ben chiuso e dieci minuti di fuoco medio-basso per far sciogliere la mozzarella e amalgamare tutto per bene.

La parmigiana è un tripudio di profumi che già da soli fanno venire voglia di apparecchiare, e se avete la pazienza di aspettare che si intiepidisca un po’, scoprirete che è ancora più buona, anzi il giorno dopo è perfetta. Mentre vi gustate l’ultimo boccone, potrete anche gongolare al pensiero di aver risparmiato sulla bolletta.