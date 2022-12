Viso tondo? Non andare alla cieca, sono questi i tagli più adatti a te

Se hai una chioma non particolarmente lunga e il viso rotondeggiante, ci sono alcuni tagli che ti calzeranno a pennello. Scopriamoli insieme.

Sapete che alcuni tagli di capelli corti per visi rotondi possono davvero valorizzare i vostri lineamenti del viso? In realtà, quando scegliete le vostre acconciature preferite, perché non optare solo per quelle più lusinghiere, per non sbagliare mai?

Ovviamente è essenziale scegliere acconciature per visi rotondi che riflettano voi e la vostra personalità. Ogni donna è unica, bella a modo suo, e se volete sfoggiare un’acconciatura che renda il vostro viso ancora più rotondo di quanto non sia, la scelta è vostra. Tuttavia, dovete sapere che esistono dei trucchi che possono far apparire la forma del vostro viso rotonda più ovale e più sottile. Quindi, perché non sfruttare questa conoscenza a vostro vantaggio?

Le acconciature perfette per un viso tondo

Un’acconciatura che vi valorizzi può aumentare la fiducia in voi stesse, quindi scegliamo quella che fa per voi. Ci sono alcuni consigli che possono aiutare a scegliere le migliori acconciature per i visi tondi e paffuti. Per esempio, non optate mai per una frangia pesante che sia anche dritta. Queste frange terminano come una linea posta orizzontalmente, allargando così visivamente un viso rotondo.

Indipendentemente dall’acconciatura scelta, una volta lasciate alcune ciocche allungate su entrambi i lati del viso, sarà facile far apparire il volto più snello. Inoltre, potete sempre optare per una frangia laterale allungata. Qualsiasi linea posta in diagonale attraverserà il viso e lo farà apparire più lungo. Un altro modo per allungare visivamente il viso è quello di dare volume alla parte superiore. Ma vediamo insieme alcuni stili che possono fare al caso vostro.

Pixie asimmetrici

Nonostante il mito comune dei tagli di capelli super corti, i pixie hanno un approccio che cambia le carte in tavola per i visi rotondi. Quando si conosce la texture, la silhouette e la lunghezza più adatta alla forma del viso, è possibile realizzare qualsiasi taglio, e il pixie non fa eccezione! In questo modo potete lasciare un po’ di libertà di styling e allo stesso tempo valorizzare il vostro viso con il taglio di capelli più in voga del momento.

Queste acconciature corte non solo si adattano al vostro viso, ma migliorano anche la vostra immagine. Fondamentalmente, i tagli di capelli asimmetrici sono considerati tra le acconciature più adatte alle donne che hanno un viso rotondo. Si può optare anche per acconciature ondulate o eleganti con punte un po’ arrotondate. Un altro grande vantaggio è che distoglie l’attenzione dalla rotondità del viso. È una regola semplice: si può sempre nascondere qualcosa accentuando qualcos’altro.

A strati

Queste acconciature sono molto apprezzate perché hanno un aspetto elegante e si adattano perfettamente alla forma del viso tondo. Scegliete una di queste acconciature se volete non solo essere alla moda, ma anche apparire super glamour. Si tratta di un taglio estremamente versatile ed è spesso caratterizzata da frange lunghe e asimmetriche che contribuiscono a ridurre l’inutile ampiezza del viso.

Bob corti

Queste acconciature appaiono super cool, femminili e molto accattivanti allo stesso tempo. In effetti, un bob può offrire tutto ciò di cui avete bisogno, dalla lunghezza sufficiente per fare esperimenti di styling all’effetto snellente che desiderate. Inoltre, si ottiene una silhouette molto bella. Qualsiasi parrucchiere professionista vi suggerisce di scegliere un bob lungo almeno fino al mento, ma non più corto! Le sfilature laterali e decentrate non rendono il viso più paffuto. I migliori sono quelli che hanno la nuca un po’ più corta, i bob graduati, i lob e i bob angolati.

A metà tra pixie e bob

Questi tagli sono molto amati dalle donne perché incorniciano perfettamente i loro volti, indipendentemente dalla loro forma. Fatevi un pixie e lasciate tutto alle ciocche anteriori, che sanno come trattare i visi rotondi. Anche alcune acconciature disordinate saranno perfette. La loro struttura conferisce un grande volume ai capelli, in modo che la silhouette attiri l’attenzione e metta in risalto le caratteristiche migliori del viso.