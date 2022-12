La vita degli ex gieffini cambia per sempre: dopo il grande amore, arriva lei e li stravolge

La vita di due ex gieffini sta per essere stravolta per sempre: prima il grande amore, poi arriva lei che scombussola le loro dinamiche, che cosa è successo.

Come ogni anno accade, la casa del Grande Fratello Vip regala sempre forti emozioni. All’interno delle mura infatti, si creano rapporti umani reali e intensi che, talvolta, proseguono anche al di fuori del reality show. É il caso di amicizie forti, come anche di amori travolgenti. Se questa edizione è governata dalla love story tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e dai tira e molla tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, nella precedente, invece, c’è stato chi ha fatto sognare i fan.

Un amore forte e inaspettato è stato quello che è nato tra due ex gieffini giovani e bellissimi: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Seppur l’ex tronista all’inizio fosse molto chiusa e timorosa sui sentimenti, il modello non poteva fare a meno di conquistarla a piccoli passi e con delicatezza. Così, la principessa si innamorò pian piano del suo principe e continuarono a vivere felici e contenti anche fuori dalla casa più spiata d’Italia.

A dimostrarlo, l’intesa di vita e professionale che hanno portato avanti fondando insieme un brand di gioielli che riporta le loro iniziali “ASBC“, ed una proposta di matrimonio arrivata in grande stile sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Che cosa mancava di più? Sicuramente nessuno si aspettava l’arrivo della lieta novella a sorpresa: la gravidanza di Sophie Codegoni.

Presto genitori: Codegoni e Basciano scoprono il sesso del bebè in diretta e commuovono

Una storia che è nata praticamente sotto le telecamere, non poteva che proseguire nello stesso modo, soprattutto quando si tratta di momenti davvero importanti. Già qualche giorno fa l’amatissima influencer aveva deliziato i fan su Instagram con un’ecografia che mostrava la sua dolce attesa, mentre un’emozionato e felice Alessandro Basciano le stringeva amorevolmente la manina. Nonostante Sophie Codegoni sia arrivata al quarto mese di gravidanza, però, non aveva ancora svelato il sesso del bebè.

I due hanno preferito scoprirlo nello studio di Verissimo, dove qualche giorno prima Silvia Toffanin aveva avuto un vero crollo emotivo. Anche per il “gender reveal” hanno scelto un modo tutt’altro che privato, condividendo così con il pubblico l’emozione della scoperta che anche loro stessi attendevano. Insieme alla padrona di casa, i futuri genitori hanno aperto una scatola bianca, che conteneva al suo interno un orsacchiotto…con un fiocco rosa! É stato quindi subito chiaro agli occhi di tutti che è in arrivo una femminuccia.

Gioia e commozione di fronte alle telecamere perché, come hanno confessato, era proprio ciò che desideravano. La gravidanza, inoltre, come la stessa Codegoni ha rivelato, è arrivata come una meravigliosa sorpresa. “Mi dissero che avrei fatto tanta fatica a rimanere incinta, che ci avrei messo anni”- ha raccontato a Verissimo– “invece è arrivato nel momento più inaspettato ma più giusto, a livello lavorativo e non solo. Abbiamo la nostra casa, quindi ho detto ‘Alla faccia del ci metterai tanto!'”. La vita dei Basciagoni è pronta a cambiare per sempre: una piccola donna è già pronta a “mettersi tra di loro”.