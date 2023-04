Capelli più grassi in primavera? Ti svelo subito come rimediare!

Avere capelli più grassi in primavera è più comune di quanto immagini. Scopri come reagire al problema in modo da risolverlo rapidamente.

La primavera è la stagione in cui i capelli tendono ad apparire più grassi che mai. Il cambio di temperatura, crea infatti uno shock termico che porta le ghiandole sebacee a produrre maggior sebo. Ciò ha la funzione di proteggere il cuoio capelluto dal calore improvviso anche se, nella pratica, si traduce in capelli che appaiono più grassi e spesso quasi unti.

Sebbene la natura ci sia amica ed intervenga in nostro aiuto mettendo in atto tutta una serie di reazioni fisiologiche volte a farci star meglio, la realtà è che per godere anche di una buona estetica ci sono delle azioni che dobbiamo compiere personalmente al fine di evitare alcuni piccoli intoppi. Se anche tu sei stanca dei capelli grassi, dopo aver visto come asciugarli per rimediare un po’ al problema, oggi potrai scoprire alcune tecniche da mettere in atto da subito per evitare l’effetto unto.

Come sconfiggere i capelli grassi e unti in primavera con poche semplici mosse

Se i cambiamenti fisiologici della tua cute ti portano a capelli così grassi da apparire unti, la soluzione sta nella messa a punto di alcune piccole astuzie volte a sconfiggere il problema in modo semplice e immediato. Conoscendo le giuste mosse da compiere potrai infatti dire addio all’effetto unto che tanto detesti e abbracciare una chioma finalmente libera dal sebo in eccesso e perfetta per essere sfoggiata durante la primavera.

Massaggiare i capelli prima dello shampoo

Sebbene si legga spesso che in caso di capelli unti è meglio non toccare troppo la cute, ciò non vale appena prima dello shampoo. Un leggero massaggio, infatti, può fare la differenza e regolare la produzione di sebo, portando a capelli meno grassi. Ovviamente non va dimenticato il termine “leggero” perché in caso contrario otterrai il risultato opposto ritrovandoti con una cute ancora più grassa.

Usare prodotti idonei per capelli grassi

Far uso di uno shampoo naturale (ancor meglio se biologico) e studiato appositamente per contrastare l’eccesso di sebo ti aiuterà ad avere capelli più sani e più belli senza troppa fatica. Nello sceglierlo, opta sempre per uno che sia a base di pochi ingredienti e assicurati che gli stessi siano il più possibile naturali. In questo modo ti prenderai cura sia della cute che dei capelli.

Evitare l’uso del phon

Come abbiamo visto, in primavera si produce più sebo per contrastare lo shock termico. Per aiutarti, quindi, dovresti evitare accuratamente il phon, preferendo un’asciugatura all’aria. In questo modo eviterai infatti di aggiungere altro calore (e quindi altro stress) alla cute. Se proprio non puoi farne a meno, cerca di usare il getto d’aria fredda invece di quello caldo e tieni il phon sempre ad una certa distanza dalla cute.

Applicando queste tre semplici astuzie, i tuoi capelli inizieranno ad apparire più sani e meno unti. E tutto senza nulla togliere alla naturale protezione del cuoio capelluto che sarà comunque presente, seppur in modo meno invasivo. Il tutto per una chioma bellissima anche in primavera.