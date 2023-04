Clamoroso ritorno a Uomini e Donne? Sorpresa inaspettata per Gemma Galgani

A Uomini e Donne potrebbe tornare un indiscusso protagonista del passato: per Gemma Galgani sarà una dolce o un’amara sorpresa?

Ci sono protagonisti delle varie edizioni di Uomini e Donne che il pubblico ricorda con più affetto. Il dating show di canale 5 ha dato la possibilità a tantissime persone di mettersi in gioco e trovare l’amore vero. Dopo aver dato ampio spazio ai più giovani, da più di dieci anni, Maria De Filippi ha aperto le porte alle dame e ai cavalieri del trono over. Quella che era partita come una scommessa si è rivelata una sfida vinta perchè non solo il trono over è piaciuto sin dalla prima puntata, ma ancora oggi, riesce ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.

Anche durante le varie edizioni del trono over sono stati tanti i protagonisti, in primis Gemma Galgani. La dama di Torino partecipa alla trasmissione sin dalla prima puntata del trono over e, nel corso delle varie stagioni ha avuto diverse frequentazioni. Alcune si sono trasformate in vere e proprie storie d’amore che hanno portato la dama anche a lasciare la trasmissione come quella con il cavaliere Ennio e altre sono naufragate con il tempo all’interno dello stesso programma. Ora, nel parterre, potrebbe esserci un clamoroso ritorno che la toccherebbe da vicino qualora diventasse realtà.

Giorgio Manetti torna nel parterre del trono over?

Uno dei protagonisti indiscussi del trono over è stato sicuramente Giorgio Manetti. Il cavaliere toscano ha dato vita ad una delle pagine più appassionanti del dating show vivendo una storia d’amore con Gemma Galgani che, per mesi, ha dato vita a puntate ricche di emozioni e colpi di scena. Una storia importante che Giorgio avrebbe voluto vivere fuori fino al momento in cui Gemma Galgani ha deciso di chiudere.

Dopo la rottura, la Galgani ha provato a tornare sui propri passi trovando, però, un Giorgio chiuso e non disposto a farlo. Dopo l’addio alla trasmissione, il Manetti ha trovato l’amore nella vita di tutti i giorni, ma oggi è tornato ad essere ufficialmente single e di fronte alla possibilità di poter tornare nel parterre del trono over dove anche la dama Isabella Ricci ha trovato il proprio principe, non nega che ci penserebbe.

“L’ex cavaliere è pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora l’uomo giusto. Lui ha dichiarato di averla perdonata. Ora tra i due ricominciare non è più un sogno“, fa sapere Nuovo Tv.

La reazione di Gemma Galgani

Quale potrebbe essere la reazione di Gemma di fronte ad un vero ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne? La dama di Torino non ha mai negato di considerare Giorgio uno dei suoi grandi amori e, probabilmente, ne sarebbe entusiasta. E Giorgio invece? “L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”, le parole del cavaliere toscano a Nuovo Tv.