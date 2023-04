Voglia di tiramisù, ma non quello classico: preparato così ha un altro sapore

Tutte le volte che abbiamo voglia di tiramisù possiamo puntare su questa variante tanto buona quanto facile da preparare

L’abbiamo già preparato molte volte, ma mai con una base come questa. Perché il tiramisù con i savoiardi è un grande classico, ma con la pasta sfoglia forse non l’avevi mai nemmeno sentito. Eppure è un dolce spettacolare e anche facile da preparare.

Tiramisù di pasta sfoglia, anche con la decorazione

Il tiramisù con pasta sfoglia può essere preparato anche in largo anticipo e tenuto in frigorifero fino a 15-20 minuti prima del servizio. Ecco un altro motivo per prepararlo.

Ingredienti:

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare

1 uovo + 1 tuorlo grande

4 cucchiai di zucchero semolato

20 g di farina 0

300 ml di latte intero

1 fialetta aroma vaniglia

200 g di mascarpone

2 tazzine di caffé espresso

300 ml di panna

cacao amaro q.b.

Preparazione: dolce

Questa è una ricetta in più fasi, cerchiamo di rispettare la sequenza. Cominciamo con la base del tiramisù: tiriamo fuori dal frigo i rotoli di sfoglia e ritagliamo una serie di rettangoli, diciamo almeno 8 se non 10 da ognuno.

Tutto quello che dobbiamo curare è la precisione perché devono essere di dimensioni identiche per un perfetto risultato finale. Quando abbiamo finto, bucherelliamoli uno ad uno con i rebbi di una forchetta e inforniamoli in una leccarda a 190° per circa 15 minuti. Tiriamoli fuori e mettiamo da parte, aspettando che si raffreddino.

Fase due, prepariamo la crema. Sbattiamo in una ciotola, usando le fruste elettriche, l’uovo intero e il tuorlo insieme allo zucchero, andando a velocità media fino a quando otteniamo un composto schiumoso. Solo a quel punto uniamo anche la farina setacciata e mescoliamo bene.

In un pentolino scaldiamo il latte e solo quando sta per arrivare al bollore aggiungiamo anche la fialetta con l’aroma vaniglia. Mescoliamo con un cucchiaio di legno per amalgamare bene, poi versiamo il latte a filo sulle uova insieme a zucchero e farina.

Riprendiamo il pentolino e versiamoci dentro questa crema. Accendiamo a fiamma moderata e sempre mescolando con il cucchiaio di legno andiamo avanti fino a quando si addensa. Spegniamo, togliamo dal fuoco e lasciamo raffreddare da parte.

C’è ancora un’operazione da fare. In una ciotola, sempre usando le fruste che nel frattempo abbiamo lavato, montiamo la panna, montata a neve ferma, con il mascarpone. Infine aggiungiamo tutto alla crema che nel frattempo si è raffreddata. In ultimo, prepariamo due tazze di caffè espresso abbastanza lunghe.

Ora finalmente possiamo assemblare il tiramisù con la pasta sfoglia. Sul fondo del piatto di servizio mettiamo un cucchiaio abbondante di crema e poi un rettangolo di sfoglia ben inzuppato nel caffé. Ancora uno strato di crema, un’altra sfoglia inzuppata e andiamo avanti così per 3 o 4 piani. L’ultimo deve essere comunque la sfoglia insaporita al caffé.

Completiamo con una spolverata di cacao amaro in polvere e andiamo a comporre gli altri piatti prima di portare a tavola.