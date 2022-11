Evita questi errori nella tua crema al mascarpone e rendi il tuo Natale più dolce e buono che mai!

Scopri come rendere la tua crema al mascarpone più golosa evitando gli errori che fanno tutti. Pandoro e panettone saranno più buoni che mai.

Natale ha tanti significati che cambiano per ognuno di noi. Quasi per tutti, però, questa festa evoca da sempre anche ricordi legati al cibo ed in particolare ai dolci che si mangiavano da bambini e che ad oggi restano ancora tra i preferiti. Tra i tanti non possono mancare ovviamente il pandoro e il panettone che sono ormai un simbolo del Natale.

Se anche tu sei cresciuta con questi dolci arricchiti dall’accompagnamento di una morbida crema al mascarpone, di sicuro non vedrai l’ora di riprodurne una.

E se ci hai già provato ma con scarsi risultati, ti farà piacere sapere che basta evitare qualche errore comune per ottenere un risultato davvero unico. Esattamente ciò che ti serve per vivere le feste con un pieno in più di dolcezza.

Gli errori da non fare mai con la crema al mascarpone per pandoro e panettone

Accompagnare o farcire pandoro e panettone con la classica crema al mascarpone è un’usanza comune che riporta alla mente ricordi di infanzia che scaldano il cuore.

Saperne riprodurre una come quella che facevano le nostre nonne sarebbe quindi il tocco di magia in più per un Natale da vivere con gioia.

Se cerchi da tempo di farlo, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, dopo aver visto quali errori non fare mai con le mini cheesecake, scoprirai quali sono gli errori che ti impediscono da sempre di raggiungere il risultato sperato. Errori che una volta eliminati ti consentiranno di godere di una crema al mascarpone davvero unica.

Scegliere un mascarpone qualsiasi

È vero, siamo in un periodo in cui il risparmio è tutto. Detto ciò, ci sono degli ingredienti sui quali varrebbe davvero la pena non risparmiare troppo. Uno tra questi è, ovviamente, il mascarpone. Per una crema che sia vellutata e golosa al punto giusto occorre infatti avere una buona base di partenza. L’opzione migliore? Optare per quello fresco o per uno del quale sei davvero sicura.

Usare il normale zucchero è uno degli errori più comuni con la crema al mascarpone

Come già detto, la crema al mascarpone deve essere vellutata. E per ottenere questo effetto è indispensabile che lo zucchero sia davvero fine. Il rischio, altrimenti, è quello di non riuscire a scioglierlo del tutto e di ritrovarselo sotto i denti. Meglio optare quindi per uno di quegli zuccheri extra fini che si trovano in giro o, in alternativa, per lo zucchero a velo.

Usare delle spezie a caso

Anche le spezie hanno la loro importanza. E visto che si parla di Natale, il consiglio è quello di sceglierne di adatte al periodo. Dallo zenzero, alla cannella, per passare dalla noce moscata e ai chiodi di garofano, queste spezie doneranno alla crema un piacevole tocco di leggerezza. Usarne altre, al contrario, potrebbe rovinarne il sapore.

Che tu scelga di fare un mix delle spezie sopra elencate o di usarne una sola, pensa sempre al risultato finale e considera se la tua crema contiene uova o panna. Pensare ad ogni passaggio farà infatti la differenza.

Ora che hai scoperto quali sono gli errori più comuni quando si parla di crema al mascarpone e sopratutto da utilizzare per pandori e panettoni, ti basterà imparare ad evitarli per ottenerne una così buona da non volerne più fare a meno. Una crema che ameranno sia i grandi che i piccini e che ti farà fare una bella figura in cucina. E tutto facendoti sentire al meglio la magia del Natale.