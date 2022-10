Evita questi semplici errori e le tue mini cheesecake saranno semplicemente perfette

Scopri quali sono gli errori da evitare per ottenere delle mini cheesecake che siano belle e buone da gustare.

Le cheesecake sono da sempre amate da tutti. Spesso, però, al fine di dargli un tocco originale o per servirle tra un mix di dolcetti, si può avere voglia o necessità di realizzarle in versione mini. Sebbene la procedura sia la medesima, può capitare qualche errore di troppo ed in grado di comprometterne il risultato.

Se anche a te è già capitato di sbagliare ed ottenere qualcosa di molto lontano da ciò che speravi, sai bene di cosa stiamo parlando. E avrai sicuramente voglia di capire come rimediare. Ebbene, oggi ti spiegheremo proprio come cambiare le cose e ottenere delle mini cheesecake semplicemente perfette. E tutto imparando ed evitare alcuni errori davvero banali.

Gli errori da non fare mai quanto prepari le mini cheesecake

Iniziamo con il dire che spesso la preparazione della cheesecake viene eseguita senza le giuste basi o pensando che alcuni passaggi siano scambiabili o, ancor peggio, evitabili. La verità è che quando si parla di pasticceria ogni step è indispensabile e, cosa ancor più importante, va seguito nel modo corretto.

Un monito che vale anche e sopratutto per dolci così delicati e che senza le giuste accortezze potrebbero rovinarsi. Iniziando dagli errori, ecco quindi quelli che dovresti assolutamente evitare di compiere. Il risultato ti ripagherà di certo. Esattamente com’è avvenuto dopo aver scoperto quali non fare mai con la cioccolata calda.

Sbagliare la scelta dei biscotti

Come anche per la cheesecake classica, quando desideri realizzarne tante piccole versioni, la scelta dei biscotti è più che mai fondamentale. È infatti necessario che questi siano buoni ma anche privi di umidità. Il risultato finale altrimenti potrebbe portare a dei dolcetti che non si reggono in piedi o che appaiono poco definiti. Il trucco è evitare quelli ripieni o troppo morbidi e puntare su quelli secchi o ai cereali.

Usare sempre lo stesso formaggio è uno degli errori più comuni con le mini cheesecake

Spesso si usa preparare la cheesecake con il classico formaggio spalmabile che si trova al supermercato. Nel caso delle mini cheesecake, però, il tempo dell’assaggio è ridotto e pertanto è importante scegliere qualcosa che sia in grado di dare una spinta in più, senza ovviamente esagerare. Un’ottima scelta in tal senso è quella data dalla ricotta. Delicata ma al contempo ricca di gusto donerà anche la giusta consistenza al tuo dolce. E tutto senza stancare.

Sbagliare gli ingredienti per la crema

È importante ricordare che prima di scegliere gli ingredienti è necessario che tu decida se intendi cuocere o meno i tuoi dolcetti. Le uova possono essere inserite solo nella seconda opzione. Nel caso tu voglia optare per quelle a crudo, dovrai realizzare una crema che sia compatta al punto giusto e scegliere una crema che stia bene sulla superficie dei dolcetti senza colare. È infatti probabile che si scelga di mangiare queste monoporzioni direttamente con le mani.

Imparare ad evitare questi errori davvero semplici da accantonare, potrai godere di mini cheesecake davvero semplici e piacevoli da gustare. Dei dolcetti di cui andar fiera e che una volta pronti, conquisteranno tutti fin dal primo assaggio.