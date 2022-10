Tutti gli errori che non sappiamo di commettere con gli stivali in camoscio

Qualche anno fa quando si parlava di calzature scamosciate color cuoio si pensava immediatamente gli Ugg ma in un secondo momento si sono diffusi gli stivali prima sotto il ginocchio e poi i cuissardes. Li mettiamo ancora oggi ma bisogna evitare alcuni match fuori moda.

Mentre prima eravamo abituate a vederli con i jeans attillati infilati dentro, ora la stessa cosa ci appare decisamente passata e si preferisce portarli con leggins neri o con un abitino senza collant coprenti. Sono ok sia le parigine che la totale assenza di calze visibili, fatto sta che gli stivali in camoscio per quanto piacciano sempre da morire, non si riesce a capire mai del tutto che borsa abbinarci e quando sfoggiarli.

Scopriamo le novità e gli errori di stile con questi stivali sempre belli.

Camoscio ci fai impazzire! Ecco come possiamo abbinarlo nel quotidiano

Con la giacca di pelle è più semplice perché basta semplicemente mettere un altro capospalla ma con gli stivali potremmo aver speso un bel po’ per accaparrarci quel brand che sognavamo. Il modello visto sulla nostra star del cuore lo vorremmo mettere con tutto ma è bene fare chiarezza.

No definitivo agli stivali in camoscio texani. L’avversione per questo specifico modello consiste nel fatto che facciano apparire tamarre anche chi ha una classe naturale. Non c’è motivo di comprarli se non perché si è particolarmente giovani, si stia partendo per un viaggio di vacanza o se si abbiano origini americane.

Con la pioggia si rovinano un po’ e poi diventa difficile riportarli allo splendore iniziale. Nonostante si possa spruzzare l’apposito prodotto subito dopo l’acquisto, se piove è meglio puntare su stivali impermeabili, di gomma o in pelle liscia che ormai abbiamo già sfruttato.

Abbiamo detto di evitare jeans stretti infilati negli stivali ma stanno alla grande i modelli di pantaloni larghi che facciano contrasto con gli stivali al ginocchio. Senza che si tratti di veri pantaloni alla zuava però il genere deve essere simile per creare questo effetto cool.

Sono impietosi se presi della misura sbagliata. Più spesso di quanto si pensi infatti anche chi ha polpacci da lottatrice e cosce importanti sceglie questi stivali in camoscio per di più in colori chiari (che notoriamente allargano). Il beige, il rosa cipria, il panna, sono una favola, ok, però stanno bene a chi ha rametti al posto delle gambe o comunque a chi è fortunata ed ha una struttura slanciata. A tutte le altre fa più male che bene ma si potrà optare per un blu notte, il classico nero, un marrone scuro ed anche il grigio antracite.

Quindi, basta davvero poco per indossarli in modo corretto, con un abito a trapezio, con una mini in lana check, con un maglione oversize in lana grossa a maniche lunghe o con un blazer nei toni del blu e del verde bottiglia che riprenda i nostri accessori. La borsa o la si prende nello stesso identico colore e marchio o meglio sceglierla in pelle in una tonalità similare.

Silvia Zanchi