Le décolleté rosse ci conquistano ma non sempre son la scelta giusta

Sappiamo di dover evitare l’effetto fumetto con gli outfit monocromatici rossi (sì, anche a Natale) ma talvolta ci sorgono dubbi dell’ultimo minuto sul match perfetto con le décolleté nel colore della passione. Con queste regole di base saremo più tranquille e sicure del nostro prossimo look.

Meglio non soffermarci né tantomeno ispirarci a cosa ci sia “in giro” perché fin troppi abbinamenti risultano ridicoli. Un esempio? Il pantalone di cotone bianco con le décolleté rosse (di solito in camoscio o in vernice, facciamoci caso) è uno degli sbagli di stile che abbiamo commesso in età adolescenziale e che continuiamo a riscontrare in conoscenti di ogni provenienza. A volte potrebbe essere messo in dubbio anche il binomio con la borsa che dovrebbe comunque essere dello stesso brand e quindi lavorazione, pelle e colore compresi identici.

Dopo aver visto i rimedi per recuperare le scarpe rovinate ecco che l’acquisto di un paio di queste rosse particolari sembra più fattibile. Vediamo gli errori da evitare.

Rosso coraggioso e deciso per décolleté da urlo: come sfoggiarlo nel modo giusto

Le nostre nuove décolleté rosse messe con un leggins in pelle nera ed una maglia girocollo a mezze maniche in cashmere faranno furore. Sì perché, contrariamente al pensiero di molte, si tratta di un accessorio più adatto al gusto “sportivo” anziché agli abiti da grande soirée.

Ok, abbiamo capito di volerle portare con dei pantaloni ma attenzione perché è fondamentale siano il più basic possibile. Questo vale sia con i jeans sia con un modello a palazzo (ideali in beige come in grigio).

Un tailleur blu scuro o nero in velluto, una pochette della stessa tonalità ed un paio di décolleté rosse sono un altro look da provare in questo periodo. Non lo è affatto però la felpa oversize (con o senza cappuccio) messa con i leggins, una tracolla logo, un bucket hat e le scarpe di cui parliamo oggi. Il circo deve restare lontano dalla nostra “mission fashion” e, nel dubbio, meglio togliere qualcosa, sempre.

Tra le più desiderate ci sono le continuative pumps Blade di Casadei che attualmente si trovano in vendita a 600 euro anche su Farfetch. In vernice rosso fuoco, hanno il tacco a stiletto (12,5 centimetri) ed il classico design a punta. Per un’alternativa decisamente natalizia ecco le décolleté in velluto di Stuart Weitzman. Alte dieci centimetri, sono molto comode (prerogativa dell’azienda americana) e promettono di essere la soluzione per tanti outfit di festa. Si trovano su Luisa ViaRoma a 430 euro.

Dopo aver comprato ciò che più si addice alla nostra personalità, ecco quindi che non abbiamo più scuse. Accantoniamo senza rimpianti le solite scarpe nere da lavoro e diamoci un tono con le décolleté rosse! Chissà se, come le scarpette rosse di Dorothy (Il mago di Oz), riusciranno a riportarci od a farci sentire a casa.

Silvia Zanchi