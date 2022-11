Non solo nuance scure: lo smalto in inverno si porta così

L’inverno è ormai alle porte e l’arrivo della nuova stagione porta con sé voglia di cambiamento e questo riguarda anche lo smalto da scegliere per “decorare” le proprie unghie. Ma a questo proposito quali saranno i colori must have della stagione?

A dirci quali saranno i colori trend di stagione per lo smalto sono state sfilate della Milano Fashion Week, in cui le unghie hanno avuto un posto di rilievo.

La prima cosa che abbiamo potuto evincere è che possiamo dire addio al nude (al netto però di quello elaborato, cioè arricchito da nail art), per accogliere colori forti, decisi, accesi ed effetti iridescenti.

A regnare sovrani per tutto l’inverno saranno infatti gli special effects, che torneranno dal passato per porsi in cima alle tendenze. Effetti olografici, smalti tricromatici e “cat-eye” ci accompagneranno così verso l’inizio del nuovo anno.

E ancora, anche le nuance chiare saranno protagoniste assolute della stagione. Ma attenzione: non parliamo di quelle lattiginose, ma di quelle piene.

A sbaragliare la concorrenza saranno ad esempio il creamy, un bianco caldo molto vicino al crema e il milky white, un colore freddo che però si presta a nail art anche estremamente eleganti.

Ma non finisce neanche qui, perché in inverno tra le tendenze ci saranno anche gli smalti 4D, decisamente innovativi.

Ecco quindi quali saranno alcuni dei colori di tendenza in inverno per cui potrai optare.

In inverno i colori di tendenza saranno molto diversi tra loro, riuscendo così ad accontentare tutti i gusti.

Tra i trend di stagione, troviamo senza dubbio la milk manicure. Insieme alla succitate tendenze, infatti, ci sarà anche il semplice, ma sempre efficace, glamour e chic bianco latte.

Saranno così le nostre unghie care a contrastare le giornate uggiose che si prospettano davanti a noi (e che in alcune regioni di Italia ci sono già state in effetti.

Sì anche al nero, per un effetto completamente opposto (Chiara Ferragni docet), capace di conferire all’unghia un’allure rock.

Se invece non sei amante del classico, ma prediligi i colori strong, accesi vivaci, quest’inverno ti potrai decisamente sbizzarrire.

Sì a blu, celeste, fucsia e chi più ne ha più ne metta. Metti in campo la tua fantasia, il tuo estro, la tua creatività e parti da lì per creare un look unico. Ci sarà solo una regola: dire no a tutte le regole.

Sarà ben accetta anche in questa stagione la nail art ovviamente. Ma quale esattamente? La dot manicure, in primis, caratterizzata da piccoli puntini colorati e divenuta immediatamente una delle tendenze unghie 2023 più acclamate e richieste in salone. Quest’inverno quindi potremmo accantonare – e non sappiamo per quanto tempo esattamente – le nail art eccessivamente elaborate, con disegni molto estrosi, applicazioni estreme, gioielli super appariscenti. Sì invece a nail art minimal: puoi optare per piccolissime geometrie, grafiche, applicazioni, partendo da una base unica oppure multicolour (anche bicolor, soprattutto se è black&white).

Anche quest’anno poi ritroveremo un grande classico: la french manicure. Questo trend ci accompagna ormai da tempo immemore e continuerà a farlo anche in questa stagione.

Ma non solo, perché accanto a lei troveremo anche la Reverse Manicure – oppure Moon Manicure, che dir si voglia – nata negli ormai lontanissimi anni ’20 e amata oggi soprattutto dalla Gen Z.

Di cosa si tratta? Di un french al contrario, nel senso che ad avere un colore diverso non sarà la punta dell’unghia, ma la base.

Tutti e due questi look comunque hanno una cosa in comune: sono estremamente raffinati, chic, ma anche versatili. Entrambi, infatti, possono essere riproposti sia in chiave classica – puntando quindi sul tipico bianco – che moderna, optando quindi per nuance accese.

Se vuoi altri spunti, ecco la gallery in cui troverai tante altre ispirazioni per l’imminente arrivo dell’inverno.

Particolari in risalto

Quest’inverno le tendenze nails non prevedono il nude

Sì a geometrie minimal per quanto riguarda la nail art

Sarano ben accetti anche i colori accesi

