Ex di Amici cambia vita: tutto stravolto dopo lo straordinario successo

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, dopo aver incantato il pubblico per anni con la sua voce, ha deciso di cambiare vita.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi aveva trovato un enorme successo nel mondo dello spettacolo proprio grazie alla sua partecipazione al talent show di canale 5. Basti pensare che durante il corso dell’edizione a cui ha preso parte è riuscito ad arrivare alla finale e nel periodo successivo ha conquistato invece la vetta al Festival di Sanremo.

Ora però i tempi in cui dominava i palcoscenici sembrano essere ormai lontani in quanto ha deciso di cambiare vita e di lasciarsi il mondo dello spettacolo, in particolar modo quello della musica, alle spalle. O meglio ancora di non renderlo più la sua principale attività lavorativa.

Ora Valerio Scanu dopo Amici di Maria De Filippi ha deciso di dare un cambio netto alla sua vita e ai microfoni del settimanale Oggi ha confidato che sta iniziando una nuova carriera in un ambiente completamente diverso ed è pronto a farsi strada anche in questo cambio.

Valerio Scanu cambia vita dopo la storica partecipazione ad Amici: “Paio fuori posto”

Valerio Scanu ha deciso di dare un taglio netto con il suo passato lavorativo e di voler iniziare un nuovo percorso della sua carriera. Un percorso completamente diverso in quanto ha deciso, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, di intraprendere la carriera di avvocato. Tant’è che si è anche iscritto all’albo per poter esercitare la professione.

“Ho trovato uno studio per fare pratica e mi sono iscritto all’albo lo scorso 13 ottobre” ha raccontato l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, tra l’altro la pupilla della conduttrice è stata smascherata pubblicamente dopo la sua uscita dal programma che l’ha resa famosa nel bel paese.

“Mi occupo di diritto penale, fallimentare e tributario” ha poi rivelato il cantante, raccontando per la prima volta del campo in cui ha scelto di cimentarsi dopo aver messo, almeno per il momento, da parte il mondo della musica. “Vado in tribunale per le udienze e nei cancellieri, giudici e avvocati noto stupore quando mi vedono: in effetti, data la mia carriera, paio fuori posto” ha poi concluso, rivelando di notare un certo stupore quando i suoi colleghi lo riconoscono e non sanno del cambio di carriera e si chiedono come mai di questa decisione ma questo rappresenta un nuovo capitolo per Scanu.

Valerio Scanu ora lavora come avvocato e i suoi fedeli sostenitori sperano che non abbia scelto di lasciarsi in maniera definitiva la musica alle spalle ma a questo dubbio soltanto il tempo potrà rispondere.