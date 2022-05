Matrimonio Isabella Ricci: il messaggio della vigilia spiazza

By

Matrimonio Isabella Ricci e Fabio Mantovani: alla vigilia del fatidico sì, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, spiazza tutti così.

E’ tutto pronto per il matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Dopo essersi incontrati, conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over sono pronti a pronunciare il fatidico sì. La coppia che ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi prima di Natale avendo così la possibilità di trascorrere insieme le festività natalizie, ha deciso di sposarsi.

Il grande giorno è fissato per sabato 28 maggio. La cerimonia e il ricevimento si svolgeranno nel comune di Pescantina, il paese dove vive Fabio. Dopo la cerimonia, Isabella, Fabio e i loro ospiti faranno prima un aperitivo e poi una cena. Al matrimonio parteciperanno parenti, amici e quattro volti noti di Uomini e Donne con cui la coppia ha mantenuto un rapporto d’amicizia. In attesa di pronunciare il fatidico sì, Isabella ha spiazzato tutti con un messaggio su Instagram e una promessa per i fan.

Matrimonio Isabella Ricci e Fabio Mantovani: la promessa dell’ex dama di Uomini e Donne ai fan

Dopo aver seguito Isabella Ricci a Uomini e Donne dove ha svelato anche i dettagli del suo passato, i fan stanno continuando a seguirla sui social. Isabella e Fabio, infatti, condividono spesso foto e video dei loro viaggi e dei momenti che vivono insieme. Proprio su Instagram, l’ex dama del trono over ha pubblicato una foto con il suo futuro marito e il suo cane facendo una promessa anche ai fan.

“Domani è il grande giorno ♥️ Siamo felici e non vediamo l’ora! Cercheremo di condividere con voi quanto più possibile di questo giorno tanto importante per noi. Grazie per l’affetto, un bacio a tutti “, ha scritto Isabella che, domani, proverà a condividere il suo grande giorno con Fabio con le persone che seguono lei e Fabio con tantissimo affetto.

Diversamente da Gemma Galgani a cui ha lanciato una frecciatina, dunque, Isabella Ricci è pronta a coronare il suo sogno d’amore con Fabio che, a Uomini e Donne, era arrivato esclusivamente per lei riuscendo a conquistare il suo cuore.