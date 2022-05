5 capi rosa e a chi stanno bene secondo le regole dell’armocromia

Il rosa è uno dei colori dell’anno (anzi, forse il colore dell’anno), quindi ecco 5 capi trendy da sfoggiare in questa primavera.

Uno dei colori trend dell’anno? Il rosa, in tutte le sue sfumature, sfaccettature, declinazioni.

Nata come nuance prettamente femminile e divenuta un colore neutro – anzi, genderless – il rosa è il simbolo per antonomasia di positività, emozioni forti, gioia (e ce lo dice la cromoterapia).

La variante preferita dagli stilisti? Il fucsia. Ma non solo. Se non ci credi chiedilo a Loewe, Dior, da Marine Serre.

E non solo, perché Versace ha proposto quest’anno un tailleur pantalone fucsia con top arancione, Chanel un abito rosa con manica corta e dettagli argento, Kiton un vestito lungo con cappuccio adatto sia di giorno che di sera se ben accessoriato. E potremmo andare avanti a lungo.

Se poi neanche questo non dovesse bastare, basti ricordare la sfilata #ValentinoPinkPPCollection, interamente ispirata a questo colore.

Il rosa è molto più di un semplice colore. Questo è l’emblema dell’eleganza per eccellenza, scrive in qualche modo il galateo della moda, combatte le discriminazioni.

Ma a questo punto, una domanda sorge spontanea: a chi sta bene il rosa? Qui entra in ballo l’armocromia, che ci aiuta a comprendere cosa sta bene con il nostro incarnato e, soprattutto, con il nostro sottotono.

Partiamo subito dicendo che questa disciplina – sì, è una vera e propria disciplina, senza troppi giri di parole – divide le persone in quattro categorie, chiamate anche stagioni.

Quindi il suo fine è quello di comprendere la relazione tra colori ed incarnato, tenendo in considerazioni ovviamente tutto il nostro mix cromatico, composto anche da occhi e capelli, non solo dalla pelle.

Ecco quindi che l’analisi che l’armocromia fa parte da diversi fattori e cioè sottotono, valore, intensità e contrasto. A questo si aggiunge anche il valore “morale” che un valore suscita in noi (abbiamo detto che il rosa è simbolo di allegria).

Detto ciò, a chi sta bene il rosa? Dipende dalla sua declinazione. Sappiamo che il ventaglio cromatico di questo colore parte dal rosa baby (la sfumature più fredda) per arrivare al salmone (quella più calda).

Va da sé che le donne dal sottotono caldo, dovrebbero propendere per il secondo colore, mentre quelle dal sottotono freddo per il primo.

A questo punto, ecco 5 capi irrinunciabili rosa, di cui proprio non possiamo fare a meno in questa primavera.

5 capi rosa e dove trovarli

Rosa, che passione. Questo è un colore che non passa inosservato – soprattutto nelle sue sfumature più strong come il fucsia – ed è adatto a chi vuole osare, sperimentare, farsi notare.

Non a caso, quest’anno tutte le passerelle, le vetrine dei negozi, le strade di ogni città si sono colorate di questa nuance simbolo di ritrovata gioia.

Del resto, se è vero che la moda riflette ciò che accade nella vita quotidiana, lo è anche che dopo gli ultimi anni che abbiamo trascorso chiusi in casa, adesso abbiamo bisogno di gioia, grinta, energia.

E non è un caso che proprio adesso sia arrivato in nostro soccorso il rosa, a ricordarci di sorridere e di guardare al domani con positività.

Ma nel mare magnum di capi che il mondo della moda propone, come possiamo scegliere quello più adatto a noi?

Se non sai come muoverti, ecco 5 capi rosa che possono fare al caso tuo.

Se poi ami particolarmente la nuance salmone, ecco 5 capi economici che coloreranno la fine di questa primavera.

Abito blazer

L’eleganza di un blazer, la ricercatezza di un abito. Perché scegliere quando possiamo averli entrambi insieme, contemporaneamente?

Ecco quindi un abito blazer rosa shocking, adatto per una serata casual – chic. Come abbinarlo? Dei sandali argentati andranno benissimo. E ricorda di non eccedere con gli accessori. Del resto, nella moda vale (quasi) sempre la regola del less is more.

Se questo non ti avesse ancora convinta, sappi che questo capo su Shein costa 17 euro.

Completo rosa pastello

Un gioco di linee per un outfit sexy, ma ricercato. I tessuti compaio e scompaiono, lasciando la pelle scoperta nei punti giusti e, soprattutto, nella giusta proporzione.

Ecco quindi che questo contrasto di volumi fa di questo abito quello di cui abbiamo bisogno per sentirci impeccabili.

Quando indossarlo? Di sera, quando dobbiamo andare ad un party, ad esempio. Con cosa abbinarlo? Con dei sandali dorati ed una borsa con richiami della stessa tinta.

Tutto questo credi che costi una fortuna? Ti sbagli: su Shein costa 15 euro.

Abito con bretelle sottili

Questo abito con bretelle sottili è perfetto per le serate eleganti, in cui la brezza primaverile la fa ancora da da padrona.

Adatto soprattutto a chi ha un fisico a clessidra, che in questo caso sarà fasciato e valorizzato al massimo, questo capo – acquistabile su Shein ad 8 euro – è al contempo sexy e chic. Provare per credere.

Maglia a maniche corte

Una semplicissima maglia a maniche corte non è un capo adatto ad un outfit ricercato, penserai. Ma non è necessariamente così.

Un esempio? Prova ad indossarla con dei leggins di pelle, oppure con una gonna animalier: in entrambi i casi sarai sexy al punto giusto, senza perdere naturalezza e spontaneità.

E c’è di più: questa maglia su Shein costa soli 6 euro.

Minigonna fucsia

La minigonna è la best friend di ogni donna, ammettiamolo. E quando si tinge di fucsia – il colore della primavera per eccellenza, senza offesa per la nuance Pantone – lo è ancora di più.

Adatta sia di giorno – con un semplicissimo top e delle sneackers, ad esempio – che di sera – con un crop top e dei tacchi a spillo – questa gonna è trendy, sensuale, ma molto economica. Su Shein costa 8 euro.