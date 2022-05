5 capi economici rosa corallo che coloreranno la fine di questa primavera

By

Il rosa corallo è uno dei colori dell’anno, amato anche da Kate Middleton, quindi ecco 5 capi economici di questo colore.

Si scrive rosa corallo, ma si legge 50 (e più) sfumature di rosa. Sì perché il corallo non è un solo colore, è un insieme di sfumature, che partono dal rosa e finiscono nell’arancione.

Sappiamo che nel 2019 è stato il colore Pantone, non a caso. Il suo nome scientifico era 16-1546 Living Coral, ma altro non era che un’esplosione di energia, positività, grinta.

Simbolo di gioia, ma anche di ribellione alla banalità della routine, aveva colorato le passerelle di tutto il mondo per tutto l’anno.

Ad esempio, Michael Kors aveva optato per un “total coral”, composto da un pullover in cashmere di questo colore e da pantaloni maschili misto lana. Brandon Maxwell aveva deciso di abbinarlo al rosso, Mango aveva proposto un tailleur in tinta unita.

Oggi questo colore sta tornando a spopolare. E lo abbiamo visto indossare a Kate Middleton, regina di grazia, eleganza, raffinatezza, che di moda se ne intende eccome, quindi se lo ha scelto lei non possiamo non fidarci.

E – con i suoi richiami alla natura e, soprattutto, al mare – diventa il colore perfetto per questo periodo dell’anno in cui la primavera si sta preparando a fare spazio all’estate, il freddo rigido sembra ormai un vago ricordo e ci stiamo preparando a lasciare i volumi dei cappotti per indossare i costumi da bagno.

Detto ciò, possiamo scegliere dei capi rosa corallo economici, ma sempre alla moda? Certo. Eccone 5.

5 capi economici rosa corallo

Una domanda sorge spontanea: siamo sicure che il rosa corallo stia bene a tutte le donne? Non esattamente. Dipende dalla declinazione che scegliamo.

Ancora una volta entra in gioco la nostra carnagione. Riassumendo: se hai la carnagione medio – scura (soprattutto se è olivastra), potresti prediligere per un rosa corallo scuro, “carico”, energico.

Se invece hai la carnagione chiara – soprattutto se sei anche bionda ed hai gli occhi chiari – dovresti optare per una tonalità più soft.

Abbiamo chiarito questo punto, quindi ecco 5 capi economici rosa corallo che potrai scegliere per affrontare la fine di questa primavera nel modo giusto.

Ecco anche altri 5 capi low cost trendy, che ti permetteranno di essere alla moda con meno di 50 euro.

Abito con coulisse e nappa

Una coulisse ed una nappa bastano per rendere questo abito – rigorosamente cut out – perfetto per ogni occasione.

Certo, di giorno dovremmo maneggiarlo con cura, considerando i pezzi di pelle in bella vista, ma sta arrivando la stagione estiva, quindi perché privarci di questo piacere?

Ecco che quindi questo abito diventa perfetto di giorno, magari con delle zeppe dal colore neutro (anche beige ad esempio), ma anche di sera, con dei sandali con tacco rotondo, oppure a spillo.

E c’è di più: su Shein costa soli 16 euro.

Maglia con scollo a cuore

Semplice, pratica, ma glamour: questa maglia corallo con scollo a cuore è ciò che ci serve per creare degli outfit perfetti per l’estate.

Come abbinarlo? Con degli shorts bianchi oppure di jeans, oppure una minigonna in tinta unita, e delle zeppe. Et voilà, sarai irresistibile in pochissime mosse.

Inoltre, parlando di cose belle, questo capo su Shein costa soli 3 euro. Meglio di così.

Top con volant

Cosa c’è di meglio di un capo fresco, giovanile, ma pur sempre semplicissimo per la stagione che sta per arrivare?

Questo top con volant – che su Shein costa soli 7 euro – è quello che ci serve per essere al top, senza rinunciare alla comodità.

Possiamo abbinarlo con degli shorts, ma anche con una gonna midi ad esempio. Inoltre potremmo pensare di indossarlo con una gonna lunga con spacco laterale, per poterlo indossare anche di sera.

Top a costine

Questo top a costine è quello che ci vuole per le ultime serate primaverili. Il collo alto lo rende non troppo leggero, ma pur sempre ideale per questa “mezza stagione”.

Potremmo pensare di indossarlo con un jeans skinny per uscire di giorno, ad esempio per un pranzo fuori nel weekend, ma possiamo anche indossarlo con dei pantaloni palazzo, per poterlo indossare di sera, magari con dei tacchi a spillo.

In questo secondo caso inoltre giocheremo sulle proporzioni: il top corto e super aderente farà da contrasto al pantalone, largo per definizione.

Le buone notizie non sono finite, perché su Shein costa soli 4,99 euro.

Abito con scollatura asimmetrica

Una spalla su ed una giù: questo abito propone una scollatura asimmetrica che lo rende molto particolare.

Questo capo cut out – acquistabile su Shein a 6 euro – è perfetto per un party ad esempio. Con cosa abbinarlo? Con dei sandali con tacco a spillo, magari tutti argentati, oppure dorati, per dare un tocco di luce.