Isabella Ricci da giovane: ecco che lavoro faceva la dama del trono over Uomini e donne e quante volte si è sposata.

Isabella Ricci è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne che sta riscuotendo più successo. Elegante, raffinata, riservata, ha conquistato anche la simpatia di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Isabella sta conoscendo Andrea, un cavaliere con cui va molto d’accordo, ma il suo atteggiamento è spesso oggetto di commenti da parte di Gemma Galgani.

Secondo la dama storica del trono over, Isabella sarebbe una donna “fredda e poco passionale”. Parole che sono state smentite dalla stessa Isabella e dagli uomini che sta conoscendo. Tuttavia, Tina Cipollari è convinta che Gemma tema la Ricci. La bionda opinionista, inoltre, durante la puntata di Uomini e donne del 26 maggio, oltre a ribadire la propria ammirazione nei confronti di Isabella, ha svelato anche il lavoro che faceva da giovane.

Isabella, dopo aver confermato quanto detto da Tina, si è anche raccontata svelando quante volte si è sposata.

Il passato da modella di Isabella Ricci e i due matrimoni finiti: la dama di Uomini e Donne si racconta

Tina Cipollari ha svelato il passato da modella di Isabella Ricci. Alta, magra e con un fisico in perfetta forma, Isabella Ricci che oggi ha 62 anni, in passato, è stata un’importante modella. A svelarlo è stata Tina Cipollari con Isabella che ha confermato tutto.

“Isabella, ma in passato hai fatto la modella?“, ha chiesto Tina. “Sì, ero molto giovane. Sotto i 18 anni”, è stata la risposta di Isabella. “Un mio amico stilista mi ha detto che sei stata una grande modella e che le foto venivano pubblicate sui grandi giornali“, ha aggiunto la Cipollari. “Sui social tutti parlano di Isabella e mi è stato riferito che è stata una grande modella e che ha sfilato in diversi città come Parigi”, ha concluso Tina.

La Ricci, poi, ha svelato qualcosa in più del suo passato sentimentale. “Le mie relazioni sono tutte state molto tranquille. Sono rimasta in buoni rapporti con gli ex mariti perchè sono due. Mi sono sposata a 24 anni nella chiesa di Porto Venere accompagnata da mio papà. Mi sono sposata un giorno di settembre. I matrimoni sono durati anni consistenti, non un anno”, ha svelato Isabella.