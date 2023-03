Hai voglia di rinnovarti ma hai i capelli grassi? Ecco il taglio perfetto per te!

Scopri qual è il taglio perfetto per la primavera se hai i capelli grassi. Ti sentirai come nuova!

Avere i capelli grassi comporta tutta una serie di problemi spesso difficili da affrontare. Tra questi c’è il trovarsi con una chioma che si sporca davvero in fretta e che per questo tende ad apparire sgonfia e unta. Un vero problema, sopratutto in vista della bella stagione.

Se sei stanca di combattere con capelli sempre da lavare (o che lo sembrano) e hai al contempo voglia di cambiare il tuo look, c’è però un taglio che si rivela davvero perfetto. Stiamo parlando del bob corto. Una soluzione che donerà volume ai tuoi capelli anche quando iniziano a sembrare unti e che, al contempo, ti farà sentire più bella che mai. Un taglio alla moda (qui ci sono diversi modi di declinarlo) ed in grado di farti apparire al meglio anche in quei giorni in cui i tuoi capelli non collaborano. Cosa chiedere di più?

Il bob è il taglio perfetto in caso di capelli grassi

Se i capelli grassi sono il tuo incubo e desideri solo liberarti di questo pensiero, il bob corto è il taglio che dovresti davvero scegliere. Oltre ad essere corto e quindi molto più semplice da lavare e da mantenere si rivela infatti ricco di volume e quindi meno soggetto ad appiattirsi quando l’eccesso di sebo inizia ad ungere i capelli. Una soluzione vincente e che ti consentirà di doverti preoccupare meno dei tuoi capelli, aiutandoti a rilassarti.

Quanto al come portarlo, potrai optare per l’ondulato che oltre a donare un effetto volume ancora più evidente, eviterà di focalizzare l’attenzione sull’eventuale effetto unto dei capelli. E se il troppo volume non fa per te? In tal caso puoi puntare tutto sul bob sfilato da far sistemare in base ai tuoi gusti e da poter “aggiustare” di volta in volta in base alle tue esigenze. In questo modo potrai andare incontro alla primavera con maggior serenità e senza preoccuparti troppo di dover acconciare i capelli in modo da non far notare il problema del grasso in eccesso. Un problema che grazie al bob sarà sempre meno evidente, portando la tua chioma ad apparire più bella che mai. E tutto con la giusta leggerezza e la semplicità di un taglio di capelli che ti farà apparire più di tendenza che mai. Ancor di più se opterai per qualche gioco di luce (va bene anche un riflessante) per accendere maggiormente la chioma.