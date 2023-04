Se ha i capelli grassi devi asciugarli così. Il risultato sarà davvero sorprendente!

Scopri come asciugare i capelli grassi per poter godere di una chioma che resti pulita il più a lungo possibile.

Avere i capelli grassi significa dover fare i conti con una chioma che anche dopo poche ore allo shampoo inizia a ungersi a causa dell’eccesso di sebo. Si tratta di un problema comune e piuttosto fastidioso, per il quale è spesso difficile trovare la giusta soluzione. Eppure, a volte è possibile poter contare su un miglioramento della situazione anche solo cambiando qualche abitudine. Un modo diverso di gestire la fase in cui si asciugano i capelli, ad esempio, può portare ad un risultato decisamente diverso.

Dopo aver visto come risolvere il problema dei capelli grassi con un solo rimedio, scopriamo quindi come aiutarci cambiando il modo di asciugare la chioma. Il risultato sarà davvero più che soddisfacente e, sopratutto, duraturo.

Capelli grassi e unti? Cambia il modo di asciugarli

Sebbene non si parli spesso di questo problema, una delle cause dei capelli grassi è data proprio dal modo in cui li asciughiamo. Il calore del phon, infatti, tende a stimolare la cute e la relativa produzione di sebo. Un problema che in chi ha una cute secca o normale può passare inosservato ma che diventa evidente in caso di cute grassa. Quando si usa il phon, infatti, si sottopone la cute ad un calore eccessivo e improvviso che porta alla produzione di maggior sebo. Cosa che fa apparire i capelli grassi ancora più unti portando a doverli lavare più spesso. Se ad ogni lavaggio segue il solito modo di asciugarli, però, ci si ritrova in un circolo vizioso dal quale è davvero difficile uscire.

Ecco, quindi, che per farlo occorre cambiare metodo. La scelta ideale sarebbe quella di evitare del tutto l’uso del phon (così come di piastre e altri strumenti che emanano calore) e asciugare i capelli al sole in modo da non sollecitare la cute. Non sempre, però, è possibile agire in questo modo. E in tali circostanze è importante ricordarsi delle regole per fare un uso del phon consapevole. La prima è quella di impostarlo alla temperatura più bassa. Segue poi l’esigenza di tenerlo lontano dalla testa di almeno 20 cm e, non ultimo, di asciugare i capelli per il minor tempo possibile. Per riuscirci può essere utile tamponarli subito dopo lo shampoo in modo da far assorbire l’acqua in eccesso.

Fatto ciò si può usare il phon solo per togliere il bagnato e fermarsi quando i capelli sono umidi. A quel punto si può proseguire con l’asciugarli all’aria senza rischiare raffreddori o capelli troppo arruffati. Anzi, proprio quando sono umidi si può dare loro la miglior forma, magari intrecciandoli o pettinandoli e usando l’aria fredda del phon. Insomma, la parola d’ordine in caso di capelli grassi è niente calore. E questo vale, come già accennato, sia per il phon che per piastra e simili. L’effetto sarà davvero super e i tuoi capelli si manterranno puliti molto più a lungo.