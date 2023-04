I 5 colori che non possono mancare nel tuo make-up: è primavera, mostralo così!

É tempo di colorare il viso con un tocco di primavera, facciamolo con le 5 nuances più belle che in questa stagione non possono mancare: prendi appunti e cambia il tuo look ora.

Non è una novità il fatto che la primavera sia arrivata e che stia facendo sentire la sua voce anche nell’ambito del look. Non parliamo soltanto degli outfit, che si colorano come ogni anno delle nuances più gioiose che la bella stagione può offrire. Ma anche è soprattutto dell’ambito del beauty, attraverso il quale ci si sente finalmente libere di esprimere tutta la propria fantasia senza limiti.

Non c’è più spazio per la sobrietà, con le tonalità dimesse e tristi che dipingono i mesi freddi, che lasciano invece spazio alla vivacità di quelle pastello ricche di energia e voglia di vivere. Accade nelle unghie con la nail art, come anche nel make-up, che trasforma il viso in una piccola tela su cui disegnare lo spirito primaverile nel giusto modo.

Nessuno si sorprenderà dunque, di assistere al ritorno di smokey eyes coloratissimi che in inverno non ci saremmo mai concessi, arricchiti da labbra, blush e ciglia altrettanto vividi. Ma quali sono le nuances su cui dobbiamo puntare nella primavera del 2023? Ce lo dicono le tendenze del momento, che hanno ben 5 opzioni favolose e imperdibili che non possono mancare. É arrivato il momento di lasciare a casa la timidezza e di osare con questi look.

Fai arrivare la primavera nel tuo make-up: le 5 nuances che ti faranno perdere la testa

In vista dell’estate in arrivo prossimamente, tuffiamoci in un mare di colori ed allegria. Attingendo alle mode anni ’80-’90, tornate prepotentemente in voga negli ultimi mesi, abbiamo selezionato per voi 5 nuances imperdibili a partire già dalla stagione in corso. Se non avete mai osato con qualche colore in più sugli occhi, questo è il momento di arricchire la vostra palette, scoprendo nuove tonalità che potrebbero farvi letteralmente impazzire. Nessun timore, pensate di essere tornate ai tempi in cui eravate delle bimbe curiose che scoprivano i trucchi e che amavano farsi notare.

Partiamo dal meraviglioso lilla, il colore che regna sovrano nella primavera 2023. Amatissimo in tutte le sue varianti, si presta a dei bellissimi make-up delicati e freschi. Sceglietene uno chiarissimo e matt per la palpebra mobile, andando poi a delineare la piega dell’occhio con un viola piuttosto scuro a contrasto. Sulla rima inferiore, una matita viola, mentre un tocco di eyeliner in tinta allungherà la coda. Mascara nero e, per un’occasione speciale, scegliete un look totalmente crazy con l’applicazione di strass e cuoricini!

Il rosa non può proprio mancare nella palette di primavera. Optiamo per un make-up dallo stile grafico e dunque attualissimo. Una tonalità chiara e rigorosamente opaca si estende dall’angolo interno a quello esterno dell’occhio, disegnando una punta volutamente esagerata che raggiunge le tempie. A contrasto, il nero che traccia le pieghe e le linee rendendo lo sguardo magnetico.

Altrettanto magnetico, il celeste è uno dei colori all’apparenza più difficili da portare sugli occhi. In realtà, con un pizzico di coraggio ci si accorgerà di quanto sia versatile e doni perfettamente sia alle more che alle bionde, come anche agli occhi chiari e a quelli scuri. Brillante e vivace, rendiamolo protagonista di un make-up studiato e scolpito nei minimi dettagli. A contrasto, un grigio scuro per evidenziare la piega dell’occhio e un eyeliner nero sottile sulla coda. Risultato magico.

Luminoso come i raggi del sole, il giallo non potrà mancare nella selezione di nuances. Anche questo spesso sottovalutato, è perfetto per dare luce anche al viso più spento. Sarà sufficiente creare un delicatissimo smokey eyes che parte con una tonalità più chiara nell’angolo interno dell’occhio e si estende con una più vivace verso l’esterno. Una coda di eyeliner sottile basterà per un look elegante e sofisticato, adatto ad un pic-nic come ad una serata speciale.

Un tocco di pop nel make-up infine con il verde, che ricorda i prati fioriti della bella stagione. Un trucco perfetto per portare in primo piano gli occhi chiari, ma renderà lo sguardo irresistibile anche con quelli scuri. Una sfumatura delicata dal chiaro allo scuro crea uno smokey opaco, mentre le rime inferiore e superiore sono evidenziate da una linea nera. Se carichiamo gli occhi con una nuance così viva, lasciamo le labbra nude. Un tocco di gloss sarà più che sufficiente!