Testa che prude o brucia? Prova questo rimedio. Ti cambierà la vita!

Scopri come rimediare alla testa che prude o brucia. Due soli ingredienti possono fare davvero la differenza.

Spesso, quando si soffre di forfora, può capitare di avere anche la spiacevole sensazione di prurito o bruciore. Quest’ultimo è spesso causato dall’istinto di grattarsi, cosa che porta alla formazione di micro tagli e alla rottura delle croste che si possono formare a causa della forfora. Quando ciò accade, eliminare prurito e bruciore diventa una priorità in quanto si tratta di condizioni piuttosto spiacevoli e che vengono esasperate dalla forfora che, grattandosi, diventa più evidente rendendo la chioma poco piacevole da vedere e, di conseguenza, da lavare più spesso.

Se anche tu ti sei trovata più volte a vivere questa situazione, sarai felice di sapere che ci sono due rimedi naturali che, messi insieme, possono aiutarti a trovare il giusto sollievo. Il tutto in modo economico e più veloce che mai. Dopo aver visto quali sono gli errori da evitare per dire addio alla forfora, ecco quindi un rimedio che risulterà più pratico che mai nella lotta al prurito e al bruciore.

Il rimedio contro il prurito e il bruciore da forfora

Se la forfora ti perseguita da tempo e ti crea fastidiosi pruriti o bruciori difficili da sopportare, da oggi potrai contare su un alleato in più. A dirla tutta, si tratta di ben due prodotti che possono fare la differenza e che saranno in grado di donarti sollievo dal continuo grattarti. Per ottenere il tuo rimedio ti basta mescolare insieme olio extra vergine d’oliva e succo di limone. Questi due ingredienti, infatti, se messi insieme danno vita ad un prodotto astringente e idratante e quindi in grado sia di donare sollievo alla cute che di eliminare sempre di più la forfora presente.

Per applicare il tutto basta creare un impacco (dato dall’unione di olio e limone con qualche cucchiaio ‘dacqua) e applicarlo con cura sulla cute prima dello shampoo. Fatto ciò dovrai lasciar agire il tutto per mezz’ora e lavare i capelli come di solito. Già dalla prima applicazione noterai un certo sollievo che andrà aumentando se continuerai a ripetere quest’impacco ogni volta che dovrai fare lo shampoo. Scoprirai che, pian piano, la tua cute risulterà sempre più libera dalla forfora e, ovviamente, dallo spiacevole prurito.

Ovviamente, questo è solo un rimedio per tamponare il problema del prurito e del bruciore. La forfora, però, è una condizione che andrebbe sempre fatta valutare ad un medico esperto. Solo così potrai sperare di liberartene per sempre e nel modo corretto. Senza contare che a volte, alla base, possono esserci disturbi di tipo diverso e che per questo necessitano di cure più mirate.