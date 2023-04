Claudia Motta concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 e spunta il fidanzato famoso!

Claudia Motta è una concorrente dell’Isola dei Famosi 2023: l’ex Miss Italia Mondo 2021 ha anche un fidanzato famoso, ecco chi è!

Claudia Motta è una concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 e, con la sua bellezza, è pronta a conquistare il cuore del pubblico di canale 5 che potrà seguire le avventure dei naufraghi da lunedì 17 aprile. Nel cast dell’Isola che sarà, come sempre, condotta da Ilary Blasi e che avrà come opinionisti la confermatissima Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi, ci saranno:

Fiore Argento, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, Corinne Cléry, Marco Predolin, Pamela Camassa, la modella Helena Prestes, i conduttori radiofonici Paolo Noise e Marco Mazzoli, l’attore Cristopher Leoni, Nathaly Caldonazzo, Miss Mondo Italia Claudia Motta, l’ex suora e cantante Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini, i Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Tra i tanti nomi c’è molta curiosità intorno all’ex Suor Cristina, ma anche intorno alla bellissima Claudia Motta che piò vantare un fidanzato famoso.

Chi è il fidanzato famoso di Claudia Motta

Bellissima, con un fisico perfetto e un viso angelico, Claudia Motta è destinata a far perdere la testa ai concorrenti single dell’Isola dei Famosi 2023, ma anche ai telespettatori del reality show. 23 anni, Miss Italia Mondo 2021, modella, studentessa di giurisprudenza con il sogno di diventare magistrato e un fidanzato famoso.

Nella vita privata di Claudia si sapeva davvero pochissimo, almeno fino a qualche tempo fa perchè dopo l’ufficializzazione della sua presenza in Honduras come concorrente ufficiale della nuova edizione dell’Isola, il suo fidanzato ha deciso di esporsi per sostenerla pubblicamente in questa, sua, nuova avventura.

Ma chi è il fidanzato della nuova naufraga? Lui è uno chef famoso che il pubblico televisivo conosce davvero molto bene. Stiamo parlando di Simone Rugiati che è stato uno chef storico de “La prova del cuoco”, ma è anche stato concorrente dell’Isola dei Famosi 10 quando era trasmessa ancora da Raidue e di Pechino Express.

Tanti, poi, i programmi di cucina che Simone Rugiati ha condotto come Cuochi e fiamme, Codice Rugiati (Alice, Alma TV, 2018-in corso), Food Advisor (Food Network, 2019-in corso), Shop, Cook & Win.

La relazione, tra i due, era sconosciuta a tantissimi ma è stata ufficializzata proprio dallo chef che, tra le storie del profilo Instagram, ha pubblicato la foto che vedete qui in basso.

“Supportate il mio angelo”, ha scritto lo chef esponendosi per la fidanzata e mostrandole tutto il suo sostegno!.