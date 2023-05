Perché tutte stanno spuzzando lo spray per tingere i capelli sul viso: il segreto geniale per un make-up super

Sembra incredibile eppure sta accadendo davvero: tantissime ragazze usano lo spray per le radici dei capelli in un modo alternativo, il trucco di make-up che ancora non conoscevi

Il pianeta del make-up è in continua evoluzione. Nell’ultimo decennio questo settore ha fatto passi da gigante e continua ad essere un vero e proprio fenomeno globale. C’è chi, fin da giovanissima, lo ha scoperto si è avvicinata al trucco come un gioco e non ha mai smesso di usarlo e c’è perfino chi ne ha fatto una professione. Ma questa arte così creativa e fantasiosa, ha trovato massima espressione anche e soprattutto attraverso la diffusione dei social.

Youtube, Instagram, TikTok e molti altri, hanno offerto un terreno fertile per fonti di ispirazione e tutorial, che tutte le appassionate del mondo hanno iniziato a seguire. Un calderone di consigli che ha rappresentato una svolta principalmente per le più inesperte, che hanno iniziato così ad apprendere i “trucchi del mestiere”.

Ma non è tutto, perché più passa il tempo e più i “make-up hacks” diventano virali. Tra questi ce n’è uno che può apparire davvero folle, ma che ha conquistato tantissime utenti. Sono state le più seguite beauty blogger a confermarne l’efficacia e permette di esaudire un desiderio di tantissime. Le ragazze stanno spruzzando la tinta per capelli sul viso: il risultato è incredibile.

Il ‘make-up hack’ più virale di TikTok: con lo spray per tingere le radici ottieni un effetto glamour sul viso, il trucchetto

Non è la prima volta che tramite il web si diffonde un’idea che conquista il mondo intero. Probabilmente perché, per raggiungere l’obiettivo desiderato da molte, alcune blogger si industriano inventandosi delle trovate a dir poco geniali e soprattutto pratiche. Quello proposto oggi, è un ‘hack‘ che risponde a quella che è diventata una vera tendenza in questi anni: l’effetto lentiggini. Amatissimo dalle più giovani della ‘generazione Z’ ma non solo, è il make-up che va a creare (per chi non ce le ha di natura), quelle minuscole macchioline marroni sul viso, regalando alla pelle un aspetto naturale e “cute”.

C’è chi ha provato con la punta degli eyeliner, accorgendosi poi che si tratta di un’impresa impossibile e che fa perdere ore di fronte allo specchio. Mentre c’è chi ha scoperto o sperimentato l’idea proveniente dai social che sta spopolando. Come fa vedere la bellissima Rebekah Eller su TikTok, tutto quello che occorrerà è uno spray per il ritocco del colore ai capelli, creato specificamente per coprire le radici in modo semipermanente quando crescono i capelli bianchi. Un prodotto che è facilmente reperibile nei negozi di articoli di bellezza e che non vi costerà più di qualche euro.

Il procedimento? Semplice e immediato. Per evitare la zona degli occhi, basterà munirsi di un foglio di carta o di una palette di ombretti rettangolare, con cui si coprirà quella parte durante l’applicazione. Si prenderà poi la bomboletta spray e, dopo averla scossa per qualche secondo, si posizionerà con il beccuccio rivolto verso il viso ad una distanza di almeno 20 centimetri.

Il segreto (per evitare di ritrovarsi con macchie di colore indesiderate qua e là) è applicare una pressione leggerissima mentre si muove la mano da un lato all’altro del viso. Ed ancora, è bene procedere con diverse applicazioni, in modo tale da osservare il risultato e raggiungere gradualmente quello desiderato. Se desiderate da una vita un dolcissimo viso pieno di lentiggini, questo metodo sarà il vostro prossimo alleato: ve ne innamorerete!