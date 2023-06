Scopri come essere sempre al meglio anche in caso di viso largo e irregolare. La frangia è la risposta giusta. Anche in estate.

Guardarsi allo specchio e ammirare un’immagine che sia in linea con i propri desideri non è sempre semplice. Anzi, a volte, riuscirci può risultare estremamente difficile. Ciò dipende dal fatto che spesso verso noi stesse tendiamo ad essere più severe e a ciò si può aggiungere anche un’immagine ideale che può essere diversa da quella che incrociamo ogni qual volta ci specchiamo.

Per cambiare le cose, i passi da compiere sono diversi ed il primo tra tutti è certamente quello di imparare ad amarsi per ciò che si è, trovandosi magari a modificare pian piano l’immagine ideale per avvicinarla a quella reale. Detto ciò, anche giocare con i capelli può fare la differenza. E questo perché un taglio diverso o un piccolo cambiamento possono rappresentare un buon modo per cambiare alcune geometrie del volto. In caso di viso largo e irregolare, ad esempio, una frangia sistemata nel modo giusto può fare la differenza. Dopo aver visto come portare i capelli in caso di viso lungo, scopriamo quindi come regolarci quando questo è largo e irregolare. Il risultato sarà davvero interessante!

Viso lungo e irregolare? Cambia tutto con la frangia

Quando si parla di viso e di come si desidera apparire, è sempre più chiaro che ci in gioco ci sono diversi fattori da prendere in considerazione. Come avviene anche per il vestiario, infatti, la maggior parte delle volte basta cambiare semplicemente le proporzioni per ottenere un effetto visivo davvero piacevole. Ciò vale anche nel caso di un viso che si percepisce come troppo largo e irregolare. In al caso, infatti, è possibile rimediare rapidamente con una frangia che cada spettinata sul viso e che lo incornici anche nei laterali. Una piccola accortezza che può fare la differenza e che, visto che ci avviciniamo a giornate sempre più calde e in cui la piega potrebbe non tenere, si può portare anche in versione spettinata.

Insomma, tagliando la sola frangia si può cambiare già di molto l’aspetto che si ha quando ci si guarda allo specchio e ciò indipendentemente da come si portano i capelli. Che tu li abbia lisci o mossi o che protenda per una piega sempre liscia o “spettinata”, il risultato sarà sempre unico e in grado di farti sentire finalmente a tuo agio. Un effetto che potrai migliorare estendendo l’effetto cornice anche al resto del viso, magari con uno scalato leggero o con uno sfrangiato in grado di adattarsi al taglio di capelli che sei solita portare. Insomma, la soluzione è talmente semplice che non vorrai più farne a meno!