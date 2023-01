Il tuo viso è troppo lungo? Niente paura! Ti basta scegliere tra uno di questi tagli

Scopri quali sono i tagli di capelli che meglio si addicono al viso lungo. Con quello giusto, non avrai più problemi.

Avere il viso lungo può rappresentare un problema, sopratutto se non si sa quale taglio di capelli scegliere e si ha l’abitudine di portare proprio quello sbagliato o in grado di mettere in evidenza quell’aspetto che proprio non si ama.

Per fortuna, come spesso accade quando si parla di tagli e acconciature, a volte basta davvero poco per fare la differenza e per ottenere un’immagine di sé in grado di soddisfare le aspettative e di far sentire a proprio agio in ogni momento. Se anche tu fai parte del team di chi ha il viso lungo o lo percepisce come tale, di sicuro sarai quindi felice di sapere che ti basta cambiare taglio per amare come non mai la tua immagine allo specchio. Ecco, quindi, i piccoli trucchi che dovresti conoscere.

Viso lungo: come riconoscerlo e trovare il taglio di capelli più adatto

Partiamo dal presupposto che avere un viso lungo non è segno di poca bellezza, anzi. Spesso si tratta di un volto particolare ed in grado di farsi notare. Si dice che il viso lungo doni carattere e, se ci pensi, sono in tante le donne dello spettacolo che hanno fatto di questo particolare un vero e proprio punto di forza. Ti basti pensare a Sarah Jessica Parker, alla bellissima Sandra Oh o a Kirsten Stewart che oltre ad un viso lungo vanta anche un mento importante. Tutte donne bellissime e che di sicuro ti sarà capitato di ammirare e invidiare almeno una volta. Cosa che ci riporta al punto iniziale. Ovvero, che un buon taglio di capelli può fare la differenza e aiutarti ad apprezzare anche un volto più lungo di quanto vorresti.

Prima di iniziare, però, è molto importante capire se hai davvero un viso lungo o se la tua è solo una sensazione. Per capirlo, ti basta legare i capelli, guardarti allo specchio ed iniziare ad osservare le proporzioni del tuo volto. Un viso lungo è infatti tale quando, invece di svilupparsi in larghezza si sviluppa in altezza. In pratica, tracciando tre linee orizzontali all’altezza dell’attaccatura dei capelli, delle sopracciglia ed una all’altezza della punta del naso. Se queste tre sezioni non sono di misura simile tra loro ma ne riscontri una più lunga, probabilmente hai effettivamente un viso lungo. Questo può essere tale a causa di una fronte molto alta, di una parte inferiore appunto più lunga. In ogni caso, ciò che ti servirà per renderlo più armonico è il giusto taglio di capelli.

Come portare i capelli in caso di viso lungo

Lo scopo principale di un taglio di capelli volto a mascherare un viso troppo lungo è quello di non evidenziarne la lunghezza. Per questo motivo, può essere molto utile evitare di portare i capelli troppo lunghi o con riga centrale, optando invece per tagli che diano movimento e che si concentrino per lo più nella zona alta del viso.

Per sentirti bella, però, a volte non basta solo il taglio giusto ma anche uno che si adatti al tuo stile. Per questo motivo, pur avendo sottolineato che una lunghezza media è sempre la scelta migliore, oggi valuteremo le opzioni che hai per ogni lunghezza.

I tagli corti per chi ha il viso lungo

Se prediligi i tagli corti, devi tenere sempre a mente che uno dei segreti per non allungare ulteriormente il viso, è quello di evitare i volumi sulla sommità della testa. La parte alta, quindi, dovrà risultare piatta in modo da non aggiungere centimetri al tuo volto.

Detto ciò, puoi puntare su un taglio scalato e se hai i capelli lisci puntare anche ad un pixie cut da sfrangiare ai lati in modo da creare una sorta di cornice al tuo viso. Questa ti aiuterà a ristabilire alcune proporzioni, enfatizzando più la larghezza che la lunghezza. Anche il caschetto può essere una buona scelta, purché tu eviti di portarlo liscio. Uno che arrivi al mento e che sia ondulato si rivelerà sempre l’opzione migliore.

Quali sono tagli medi più adatti al viso lungo

Come già anticipato, i tagli medi sono i più adatti a chi ha il viso lungo. Questi dovranno arrivare alle spalle e caratterizzarsi per forma, colore o piega. Un bob più lungo davanti che dietro, ad esempio, attira lo sguardo nei punti giusti e “cancella” l’immagine del viso lungo.

Anche un taglio dritto può fare al caso tuo, purché le ciocche davanti siano più corte e ci sia sempre un certo movimento nella chioma. Movimento che, lo ricordiamo, non dovrà essere mai in alto dove, invece, i capelli dovrebbero risultare i piatti. In entrambi i tipi di taglio sono ben visti ciuffi o righe laterali.

Come portare i capelli lunghi con il viso allungato

Il taglio di capelli lunghi è sicuramente quello meno indicato tra tutti. Se, nonostante tutto, adori l’idea di avere una chioma lunga, dovrai quindi seguire alcune regole. La prima è che meglio evitare la riga centrale e la seconda è quella di evitare il liscio e puntare sempre all’ondulato. In caso di fronte alta può essere molto utile la frangia a tendina. Questa, infatti, ristabilisce le proporzioni e ti aiuta a far apparire il tuo viso meno lungo.

Ora che conosci i tagli di capelli più adatti a risolvere questo “problema” è importante non dimenticare che, prima di tutto, dovrai sempre scegliere il taglio che ti fa sentire maggiormente a tuo agio. Dopotutto, il come lo porti è importante almeno quanto la scelta che farai al momento del cambio look. E se ci pensi, Sarah Jessica Parker è diventata un’icona di bellezza proprio portando capelli lunghi e con riga al centro, ignorando alcune delle regole base e facendo del suo viso lungo un punto di forza. Le frecce al tuo arco sono quindi infinite e ti basterà solo scegliere quella che senti più tua per tornare a sorriderti davanti allo specchio.