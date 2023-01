Crazy Ponytail: se hai i capelli lunghi devi provare le code più pazze del 2023, tutte le ispirazioni

Nel nuovo anno divertiti a giocare con i tuoi capelli lunghi sfoggiando le code più pazze e glamour: nel 2023 nessuna timidezza, tutte come dive da passerella con le Crazy Ponytail!

Il 2023 è appena arrivato ed è giunto già il momento di dare un’occhiata a quali tendenze in fatto di stile ci riserverà questo nuovo anno. Partendo ovviamente dai capelli, l’aspetto del look più semplice da cambiare anche con una sola acconciatura. Se siete delle Rapunzel dotate di lunghissimi capelli, questa è l’ora di dire addio all’aspetto piatto e monotono da Gioconda.

Probabilmente, se gli hairstyle non sono il vostro forte, vi lasciate scoraggiare facilmente, ma la verità è che con le giuste ispirazioni diventerete più sfavillanti delle dive in passerella. I trend del momento infatti, vi permetteranno di ottenere dei look strepitosi degni di una vera star, con dei semplicissimi segreti. L’acconciatura di base da cui si parte è la classica coda, una di quelle che anche una principiante riuscirebbe a fare senza l’aiuto del parrucchiere di fiducia. Il segreto però, è renderla davvero unica e speciale, in grado di far girare gli occhi di tutti quelli che vi vedranno passare. É l’ora delle Crazy Ponytail!

Tutte le code più belle da provare nel 2023: con questi trucchetti i vostri capelli lunghi non saranno più come prima

Nel 2023 non c’è più spazio per la timidezza. Se c’è qualcosa di certo è che la donna di oggi non ha paura di mostrare grinta e personalità, anche rompendo gli schemi e osando con qualcosa di “too much”. L’eccesso piace più che mai, perché è simbolo di una sicurezza che per troppo tempo è rimasta nascosta dietro alla voglia di passare inosservate. Rendete dunque, la vostra lunga chioma più attraente che mai divertendovi a creare uno stile inimitabile, con l’aiuto di semplicissimi accessori. Ce lo dicono tutte le più belle tendenze del 2023.

É sicuramente uno dei trend più amati del momento: la Bubble Ponytail. La coda diventa più glamour che mai se modulata in delle maxi “bolle”. Questa acconciatura è facilissima e alla portata anche delle principianti: si realizza alternando degli elastici a distanza regolare sulla lunghezza della coda. Per un effetto super voluminoso, i capelli andranno cotonati tra uno spazio e l’altro. Una coda perfetta anche per le ricce, effetto wow assicurato!

Anche la più semplice delle code lunghe può essere resa preziosa come non mai con l’aggiunta di glitter. Anche questa è una delle tendenze più amate degli ultimi tempi e non smetterà di esserlo nel 2023. Proprio così, se siete alla ricerca dell’hairstyle perfetto per un’occasione speciale, aggiungete un po’ di brillantini sulla vostra coda, diventerete incredibilmente eleganti e originali.

Potrebbe sembrarvi un’idea folle, almeno finché non l’avrete provata. Anche le perle possono diventare un vero gioiello per capelli, impreziosendo una coda lunga e portandola al “next level”. Futuristica e chic, questa acconciatura si realizza in un batter d’occhio grazie all’aiuto di semplici perle adesive, facilmente reperibili nei negozi di fai-da-te. Vale la pena di provare!

Se la vostra parola d’ordine è “esagerare” date una vera sferzata di grinta alla vostra solita coda. In questo esempio è proposta una versione “moicana“, impreziosita da accessori dorati che la rendono ancora più rock. Un look da vere leonesse!

Se le perle e gli strass non fanno per voi, nessun problema, ci sono le catene. Direttamente dal futuro arriva anche quest’altra bellissima tendenza, che ci suggerisce di rendere unica una coda lunga con l’aggiunta di alcune catene che partono dalla testa. Di sicuro non passerete inosservate.

E per le più romantiche questa favolosa ultima coda. Una versione speciale della coda “Bubble”, che però questa volta divide i capelli in due o massimo 3 maxi bolle, intermezzate poi da dolcissimi fiocchi fuori misura. Una scelta da vere principesse!