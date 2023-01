Pippo Baudo, dopo anni trattato così: la sua pensione è da fame

Pippo Baudo dopo tanti anni di onorata carriera è stato trattato in maniera ingiusta. La sua pensione è da fame!

Spesso guardando i personaggi più amati della tv, o come nel caso di Pippo Baudo che hanno letteralmente fatto la storia del piccolo schermo, ci si immagina conducano una vita spensierata e fatta di lussi e vizi vari perché i guadagni percepiti nel mondo dello spettacolo non sono di certo comuni.

Purtroppo però questo è vero soltanto in teoria o almeno in parte in quanto non è sempre così. L’ex marito di Katia Ricciarelli ha lavorato per tantissimi anni, diventando un vero e proprio pilastro dello strumento televisivo, e per questo i suoi fedeli sostenitori hanno sempre sospettato che dopo la fine della sua carriera potesse godersi la meritata pensione percependo una somma da capogiro. Le cose però non starebbero proprio così e a spifferare tutto quanto ai media è stata una delle sue più care amiche.

Stiamo parlando di Orietta Berti che ha rivelato ai quattro venti, tra una chiacchiera e l’altra, a quanto ammonta la pensione di Pippo Baudo che è tutt’altro che stellare.

Quanto prende di pensione Pippo Baudo? Orietta Berti spiffera tutto

Orietta Berti, che è stata la protagonista di una confessione choc di Sonia Bruganelli, ha rivelato a quanto ammonta la pensione da fame di Pippo Baudo.

In molti infatti si aspettavano che il conduttore più famoso del piccolo schermo, che da qualche tempo si gode il meritato riposo dopo anni di intenso lavoro, potesse percepire mensilmente una cifra di tutto rispetto considerati i tantissimi progetti a cui ha preso parte in quanto di conseguenza avrà versato contribuiti non proprio modesti ma tutto questo non sarebbe servito a garantirgli una pensione da sogno.

Certo, se paragonata a quella di milioni di italiani, non è affatto malvagia ma bisogna considerare che Pippo Baudo ha lavorato durante gli anni d’oro della tv quando un cachet che oggi viene definito alto all’epoca era uno base. Aggiungendo che durante il corso della sua carriera non ha di certo condotto uno o due programmi e per questo motivo nessuno si sarebbe aspettato che percepisse soltanto 900 euro al mese. Un po’ povera come pensione se si considerano tutti i fattori precedentemente elencati, ma siamo sicuri che il conduttore avrà organizzato il tutto per il meglio e potrà godersi ugualmente questi anni in cui ha scelto di interrompere le sue attività lavorative.