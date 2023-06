Isola dei Famosi 2023, ufficiale la data della semifinale: ecco quando torna Ilary Blasi

E’ stata ufficializzata la data della semifinale dell’Isola dei Famosi 2023 sospesa per la morte di Silvio Berlusconi. Ecco quando torna Ilary Blasi.

La semifinale dell’Isola dei Famosi 2023, inizialmente prevista per lunedì 12 giugno, è stata sospesa per la morte di Silvio Berlusconi. La scomparsa di quest’ultimo ha rivoluzionato il palinsesto di Mediaset che ha così dato spazio al ricordo di Berlusconi. Uno stop improvviso e non previsto quello per il reality show che ha come data fissata per la finale quella del 19 giugno.

La sospensione della messa in onda della semifinale rischia di allungare la durata del reality, ma a quanto pare, non sarà così. L’Isola, infatti, si concluderà ufficialmente il 19 giugno, giorno in cui sarà eletto il testimone per poi lasciare la prima serata del lunedì alla nuova edizione di Temptation Island. Quando andrà in onda, dunque, la semifinale dell’Isola?

Ecco quando va in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi 2023

La semifinale dell’Isola dei Famosi 2023 sarà trasmessa, in prima serata su canale 5, venerdì 16 giugno mentre la finale andrà poi regolarmente in onda lunedì 19 giugno. Nessun prolungamento, dunque, per il reality show condotto da Ilary Blasi che si concluderà nella data prevista.

La notizia è stata ufficializzata e non ci dovrebbero essere ulteriori cambiamenti. Ilary Blasi che ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia Berlusconi e all’amica Silvia Toffanin, condurrà due puntate consecutive nel giro di pochi giorni.

Nessun stravolgimento clamoroso, dunque, per canale 5 che ha deciso di far concludere l’Isola entro la data prevista per evitare di dover allungare la permanenza dei naufraghi a cui Alvin ha annunciato la morte di Berlusconi e non posticipare la partenza della nuova edizione di Temptation Island, attesissima dal pubblico dopo l’anno di pausa della scorsa stagione.

Dopo il 19 giugno, dunque, per Ilary Blasi cominceranno ufficialmente le vacanze, ma tra i concorrenti presenti ancora in Honduras, chi è in pole per la vittoria finale? Per il momento, secondo i bookmakers, restano favoriti Marco Mazzoli e Pamela Camassa.

Non sono, tuttavia, esclusi colpi di scena con un’eventuale vittoria di Helena Prestes che ha diviso naufraghi e pubblico sin dalle prime settimane in Honduras o di Cristina Scuccia che, tuttavia, da una fetta dei telespettatori, non è considerata la più meritevole per il suo carattere tranquillo e pacifico che l’ha portata ad avere sempre un atteggiamento calmo e mai ostile.