Tina Cipollari, addio al ruolo di opinionista? A Uomini e Donne in una nuova veste: l’indiscrezione

Tina Cipollari abbandona la poltrona di opinionista per tornare a Uomini e Donne con un nuovo ruolo? Spunta l’indiscrezione.

Tina Cipollari è una protagonista indiscussa di Uomini e Donne da anni. Prima come corteggiatrice, poi come tronista e, infine, come opinionista, nel corso degli anni ha conquistato tutti con la sua simpatia, ironia, schiettezza e genuinità. Sempre diretta e senza peli sulla lingua, nel ruolo di opinionista, è considerata assolutamente perfetta dal pubblico. La presenza di Tina anima tutte le puntate e i suoi commenti scatenano discussioni e liti che incollano milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.

Al termine dell’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne, prima di salutare il pubblico, ha chiesto a Maria De Fillipi la riconferma nel suo ruolo di opinionista ricevendo una risposta positiva dalla conduttrice. Tuttavia, secondo un’ultima indiscrezione, Tina potrebbe lasciare il ruolo di opinionista per indossarne un altro.

Tina Cipollari dama del trono over di Uomini e Donne?

Tina Cipollari potrebbe dire addio al ruolo di opinionista per diventare una dama del trono over a tutti gli effetti. Nel corso della stagione scorsa non sono mancati i cavalieri che hanno espresso apprezzamenti nei confronti della bionda opinionista che pare sia ufficialmente single nonostante lei non ami parlare molto di sè. Secondo un’indiscrezione di Blasting News che riporta voci di corridoio, Tina potrebbe dire addio alla sua storica poltrona di opinionista per diventare una dama del trono over di Uomini e Donne.