Non è tanto il make up a farci apparire belle ed impeccabili ma la cura della pelle realizzata precedentemente; sono sempre più le donne che tendono a scegliere un trucco leggero e quasi inesistente, puntando invece su una skincare studiata appositamente sulle proprie esigenze. Come creare una skincare routine personalizzata? Te lo sveliamo subito!

C’è chi parla di “doppia detersione” chi di “skincare coreana” e chi invece utilizza un semplice detergente viso senza fare caso alla propria pelle: ma se invece provassimo a prendercene cura con prodotti appositi? Chi ha investito un po’ di tempo nella cura della propria pelle ha visto miglioramenti importanti, riducendo l’insorgere di segni del tempo, di imperfezioni e migliorando la seboregolazione.

Come creare una beauty routine personalizzata: parti dalla tipologia di pelle

Il primo consiglio degli esperti è quello di analizzare la propria pelle: grassa, secca, mista o normale? Hai problemi di rughe? Brufoli e punti neri? O magari arrossamenti e cuperose? Questi sono tutti elementi da prendere in considerazione.

Poi è importante iniziare ad utilizzare prodotti specifici e di qualità: se sei curiosa e ti piacerebbe provare qualcosa di nuovo, una buona idea potrebbe essere scegliere un calendario dell’avvento come quelli di Rituals che sempre offre prodotti cult e novità per prenderti cura del tuo viso e del tuo corpo.

Le fasi della skincare routine: step by step

Dopo aver individuato la tua tipologia di pelle devi sapere che la skincare è fatta di fasi. La prima è quella della detersione: in questo caso ci si riferisce sia al passaggio mattutino sia a quello serale; spesso viene consigliato di utilizzare due tipologie di detergenti differenti poiché la sera è necessario anche rimuovere sporco ed inquinamento o residui di make up che la mattina non abbiamo.

Le formulazioni possono essere differenti: efficace e delicata l’acqua micellare perfetta anche per struccare, altrettanto popolare il latte detergente ma a seconda della tipologia di pelle consigliamo anche l’olio o la mousse. La doppia detersione prevede due passaggi di questa tipologia e unisce il detergente oleoso prima ad uno schiumogeno dopo; questo trend arriva dall’ Oriente e permette alla pelle di pulirsi in profondità eliminando tutti gli agenti inquinanti.

Dopo la detersione imprescindibile è l’applicazione di un tonico che regala freschezza, va a riequilibrare l’idratazione e offre un’azione lenitiva. Se sei indecisa sulla tipologia di prodotti o semplicemente cerchi una soluzione con prezzi vantaggiosi per iniziare a prenderti cura in modo corretto del tuo viso, scegliere un set regalo con tutto ciò che può servire per la detersione o la skincare è un’ottima idea.

Dopo aver applicato il tonico è il momento dei prodotti veri e propri per la skincare: si parte con il siero, poi si applica il contorno occhi e solo alla fine la crema viso. Ricorda che potresti differenziare i prodotti giorno da quelli notte, ad esempio scegliendo un prodotto con SPF diurno o per proteggere da luce blu e smog, optando invece per una crema più ricca con trattamento durante la notte.