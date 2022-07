Gemma Galgani ci ricasca: Tina Cipollari la stronca così

Gemma Galgani dopo la fine di Uomini e Donne ci è cascata ancora una volta e Tina Cipollari l’ha stroncata pubblicamente in questo modo.

Gemma Galgani continua a far parlare di sé anche dopo la fine del suo percorso negli studi Elios di Roma. No, niente paura. La dama non ha lasciato la trasmissione per sempre, ma semplicemente si è presa un periodo di pausa in quanto il programma non va in onda durante il periodo estivo.

Durante l’estate però si pensa a come prepararsi per la prossima stagione di Uomini e Donne e secondo il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, la dama di Torino avrebbe scelto di cedere ad un ulteriore ritocchino, chiedendo l’aiuto del chirurgo per rifarsi il naso.

La notizia, in men che non si dica, ha fatto il giro del web diventando virale. Tant’è che è arrivata subito agli occhi di Tina Cipollari, la sua acerrima nemica, che non si è fatta risparmiata nei suoi confronti.

Tina Cipollari ha umiliato Gemma Galgani, senza risparmiarsi nemmeno durante il periodo estivo in cui tutti i protagonisti del programma tacciono per poi tornare in splendida forma a settembre.

Tina Cipollari umilia Gemma Galgani dopo Uomini e Donne: “Recati a Lourdes”

Gemma Galgani, che sembrerebbe aver ceduto di nuovo alla tentazione, secondo quanto riportato il settimanale diretto da Riccardo Signoretti avrebbe deciso di volersi rifare il naso e la notizia è arrivata subito a Tina Cipollari che sul profilo Instagram del direttore ha voluto dire che cosa pensa della scelta della dama, che da qualche anno a questa parte è sempre più incline a modificare alcuni aspetti del suo corpo grazie all’aiuto della chirurgia.

“Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati“ ha esordito l’opinionista di Maria De Filippi che come al solito non le manda di certo a dire. “Quest’anno recati direttamente a Lourdes… “ ha suggerito maliziosa e pungente come sempre. “Solo un miracolo potrebbe renderti bella“ ha poi concluso.

Tina Cipollari ha stroncato Gemma Galgani dopo Uomini e Donne, non andandoci di certo leggera. La dama di Torino, almeno per il momento, ha preferito non commentare quanto l’opinionista le ha suggerito ma sicuri che durante il suo ritorno al Trono Over presenterà lo scontrino alla cassa e senza chiedere sconti.

Che con la prossima stagione del programma di Maria De Filippi ritorneranno anche le epiche litigate tra la dama e l’opinionista? Per rispondere a questa domanda non ci resta, come al solito, la messa in onda del dating show di canale 5.