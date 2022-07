Asciugarsi il viso: con o senza asciugamano? Ecco la risposta

Ti sei mai chiesta se per il bene della tua pelle sarebbe meglio asciugarsi il viso con o senza l’asciugamano? Scopriamolo insieme.

Probabilmente avrai già sentito parlare dei benefici che apporta l’asciugatura all’aria dei capelli, ma sapevi che è una buona idea anche asciugarsi il viso all’aria o senza il tuo asciugamano dopo essere uscita dalla doccia?

Proprio così. Asciugare all’aria il viso e il corpo magari non è la prima cosa che ti passa per la mente quando finisci di lavarti, ma vale sicuramente la pena prendere in considerazione e includere possibilmente nella tua routine di cura delle pelle.

Asciugarsi il viso senza asciugamano: è possibile!

L’asciugatura all’aria potrebbe aiutare a risolvere alcuni problemi cutanei, quindi perché non saperne di più a riguardo?

Ecco come e quando includere nella tua routine di cura della pelle l’asciugatura all’aria:

Per la pelle sensibile : È innegabile che gli asciugamani possano essere aggressivi per la pelle. Questo può portare a rossori indesiderati e può irritare soprattutto chi ha la pelle sensibile. L’asciugatura all’aria del viso ti permetterà di dare alla tua pelle un po’ di respiro senza bisogno di sfregare.

Ora che sei informata sui benefici di bellezza legati all’asciugatura all’aria, vediamo insieme come aggiungerla alla propria routine.

Lavare il viso

Illumina la tua pelle con un detergente di ottima qualità, in grado di rimuovere le impurità quotidiane senza seccare eccessivamente e lasciando la pelle rivitalizzata con una fresca luminosità. Basta applicare il prodotto sulla pelle, massaggiare delicatamente il viso con movimenti circolari e risciacquare.

Lasciare che l’aria faccia il suo lavoro

Questo passaggio si spiega da solo. Fai una passeggiata, acconcia i capelli o magari guardati un episodio della tua serie televisiva preferita. Insomma, dai alla tua pelle il tempo necessario per asciugarsi bene all’aria. Se sei di fretta e non hai tempo da perdere, puoi passare qualche secondo davanti a un ventilatore per accelerare il processo di asciugatura.

Idratare

Una volta che la pelle è per lo più asciutta ma ancora umida, è il momento di usare la crema idratante.

Utilizzare un olio per il viso

Dai alla tua pelle un po’ di attenzione in più applicando un olio nutriente per il viso. Non devi fare altro che stendere l’olio sulla pelle, massaggiando un po’ il viso. La sua applicazione sopra la crema idratante può aiutare a bloccarla per ottenere risultati migliori.