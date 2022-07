Milly Carlucci ci va giù pesante, sgambetto a Maria De Filippi: la mossa è chiara

In vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle, la padrona di casa Milly Carlucci lancia un pesante affondo a Maria De Filippi: una scelta molto chiara.

Siamo in estate e ormai, come sempre accade, il periodo è propizio per i toto-concorrenti che parteciperanno alle prossime edizioni dei nostri programmi tv preferiti. Parte la caccia al nome e così, si accende la curiosità su quali volti vip vedremo protagonisti di reality e varietà. Uno in particolare, attira sempre molta attenzione perché amatissimo dal pubblico ancora dopo anni: Ballando con le Stelle.

Nello show di danza condotto da Milly Carlucci, i personaggi scelti si mettono in gioco con questa dura disciplina. Nascono amori e passioni, si va incontro ad infortuni fisici, bisogna affrontare la tremarella del palcoscenico. Insomma, non proprio una passeggiata per i concorrenti che decidono di mettersi alla prova.

Eppure, come ogni anno, la padrona di casa inizia a ricevere già da mesi prima candidature da parte dei volti noti, che vedono nel programma di Rai Uno un’ottima opportunità di visibilità, unita ad un programma elegante ed unico nel suo genere. Uno dei primi nomi già confermati per i partecipanti è quello di Iva Zanicchi: l’Aquila di Ligonchio scenderà in pista dopo aver già preso parte ad alcune puntate de Il Cantante mascherato, con cui la Carlucci effettua spesso un gemellaggio di vip.

L’ex di Costanzo nuova concorrente di Ballando? Un bell’affondo per Maria

Tra annunci e conferme, arriva nelle ultime ore la notizia secondo cui un altro noto personaggio entrerà a far parte del cast di concorrenti. Si tratta di Marta Flavi, un nome celebre ma che è rimasto lontano dagli schermi televisivi per alcuni anni, fino ad ora perlomeno. Pare proprio che Milly Carlucci abbia deciso di mettere le grinfie sull’ex moglie di Maurizio Costanzo, lanciando così un bell’affondo per Maria De Filippi.

Ebbene sì, perché anche se forse i più giovani non lo sapranno, la regina di Amici si mise “in mezzo” durante il matrimonio del suo attuale marito con la ex. La Flavi e il giornalista furono sposati dal 1989 all’anno successivo. Questo perché, proprio come successo a quest’altro noto vip negli ultimi tempi, ci si mise in mezzo un tradimento. La stessa Maria confessò che all’inizio frequentò Costanzo clandestinamente, per via della moglie.

Ad oggi però, la conduttrice che abbiamo visto fino al 2010 a Unomattina, è serena e non ha più alcun tipo di rancore su quanto è successo in passato. “Lui per me era come un padre. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Ringrazio Maria per avermelo portato via“, aveva dichiarato in un’intervista. E ora, non ci resta che rivederla in pista!