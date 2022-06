Gemma Galgani, ma cosa combini? La dama di Uomini e Donne lo fa ancora

Gemma Galgani dopo la fine del Trono Over di Uomini e Donne sembrerebbe esserci cascata ancora una volta: una nuova versione di sé sta per arrivare?

Gemma Galgani è stata la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne per oltre dieci anni. Anche se poco prima del termine di questa stagione televisiva, il suo spazio sembrerebbe essere stato ridotto e non di poco al centro degli studi Elios. Dando maggiore visibilità alle storie che vedono protagoniste Ida Platano e Pinuccia Della Giovanna.

Nonostante ciò la dama sembrerebbe essere pronta a tornare anche durante la prossima stagione, che dovrebbe tornare in onda a partire da settembre, ma con non poche novità. Secondo quanto rivelato dal portale Blasting News, Gemma Galgani ha ceduto di nuovo alla tentazione ed è pronta a mostrarsi ai suoi fedeli sostenitori in una veste ancora diversa rispetto a quella che abbiamo imparato a conoscere durante il corso di questi anni.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani cede di nuovo alla tentazione

Gemma Galgani, reduce da una batosta a Uomini e Donne, secondo quanto rivelato dal portale avrebbe ceduto alla tentazione per la terza volta.

La dama, già due anni fa, aveva stupito i suoi fedeli sostenitori scegliendo di sottoporsi ad un lifting facciale e per questo motivo aveva smesso di frequentare Nicola Vivarelli durante il corso dell’estate per poi presentarsi con questa sorpresa per lui al centro studio.

Il giovane cavaliere non aveva gradito e così tra loro c’è stato l’addio, ma la dama non ha perso le speranze e ha continuato a fare strage di cuori al centro studio fin quando lo scorso anno non ha ceduto di nuovo all’aiuto del chirurgo ed ha deciso di rifarsi il seno.

Secondo il portale i ritocchini non sarebbero finiti qui, in quanto Gemma prima di Uomini e Donne vorrebbe ridare nuova vitalità alla sua pelle e ritoccare il naso. Ovviamente questa si tratta di un’indiscrezione e non è detto che corrisponda alla realtà dei fatti. Per scoprirlo, non ci resta che attendere l’inizio della prossima stagione. Anche se la scelta di rifarsi il naso potrebbe rivelarsi essere non vera. Il motivo?

Durante il corso della sua permanenza negli studi Elios di Roma, Gemma ha sempre confidato di essere orgogliosa del suo naso in quanto lo aveva ereditato proprio da suo padre e per questo motivo non lo avrebbe cambiato per nulla al mondo ma non è detto che non possa aver cambiato idea durante il corso di questo tempo.

Gemma Galgani è pronta a tornare a Uomini e Donne e chissà se questa volta ci stupirà di nuovo grazie alle scelte prese poco prima del rinnovo della stagione.