Stai facendo questa dieta? Attenzione! Ci sono degli errori da evitare assolutamente

C’è una dieta che va molto di moda, ma per quanto possa apportare dei benefici deve essere fatta rispettando certe regole: ecco gli errori da evitare.

Quando si decide di seguire un regime vegetariano occorre sapere che ci sono anche alcune regole da seguire. Spesso infatti per mancanza di tempo, pigrizia e poche conoscenze si finisce per intraprendere una dieta squilibrata.

Non consumando la carne infatti dobbiamo integrare in altro modo le proteine da essa derivanti. E farlo ad occhio e con il fai da te, talvolta può essere dannoso. Spesso accade infatti che chi segue un regime vegetariano da solo finisce per commettere diversi errori.

Molti ad esempio si ritrovano a consumare troppi carboidrati finendo addirittura per ingrassare e altri troppi latticini, con il risultato di ottenere uno squilibrio nutrizionale. Scopriamo allora quali sono gli errori da non commettere con la dieta vegetariana.

Ecco gli errori da evitare con la dieta vegetariana

La dieta vegetariana può apportare diversi benefici sia dal punto di vista della linea che della salute a patto però di saperla seguire in maniera corretta senza incappare in alcuni banali errori.

Negli ultimi anni molte persone hanno deciso di non consumare più la carne e di seguire una dieta vegetariana, un regime alimentare che non prevede il consumo di carne o addirittura altri quella vegana, la quale, oltre alla carne, non contempla nemmeno i prodotti di origine animale.

Molti però quando iniziano a seguire un regime alimentare vegetariano pensano di poterlo fare da soli senza affidarsi ad un nutrizionista. Questo alla lunga può portare a degli squilibri nutrizionali.

In una dieta sana ed equilibrata infatti non devono mai mancare carboidrati, proteine, e grassi buoni. Escludendo quindi una categoria in toto di alimenti come la carne e in alcuni casi anche il pesce occorre sapere come integrare quello che va a mancare senza tali alimenti.

Molto spesso infatti si incappa in banali errori, magari dovuto alla poca fantasia, o alla poca conoscenza in ambito alimentare, così come alla mancanza di tempo e si finisce per consumare sempre le stesse cose rendendo l’alimentazione sbilanciata.

Scopriamo allora quali sono gli errori più comuni che commettono i vegetariani così da non trasformare tale regime in una dieta dannosa per la salute.

1) Esagerare con la pasta e altri carboidrati. Pasta, pane, pizze, cracker, grissini e altri prodotti da forno possono portare alla lunga ad alzare la glicemia. I carboidrati non devono mai mancare nella dieta ma devono attestarsi tra il 45% e il 65% dell’apporto calorico giornaliero. Inoltre, tale quantità deve interessare anche e soprattutto il consumo di cereali meglio se integrali. Abbondare non porta a dei benefici.

2) Consumare troppi latticini. Chi non mangia carna o pesce spesso finisce per dirigersi sempre sui latticini, dimenticando invece di assumere le proteine derivanti da prodotti vegetali come legumi, soia, tofu e tempeh. I legumi richiedono infatti un po’ più di tempo per essere cucinati, anche se si può sempre prepararli in anticipo e congelarli in modo da averli sempre disponibili. Qui i trucchi per consumarli senza avere la pancia gonfia. Per quanto concerne la quantità di latticini da assumere non bisognerebbe abbondare. Da evitare sicuramente l’abitudine di consumarli ogni giorno, eccetto lo yogurt che invece è un alimento benefico e si può assumere giornalmente, scopri quale scegliere. Concessi un paio di volte alla settimana i formaggi magri freschi come mozzarella, ricotta, primo sale e via dicendo. Da evitare invece i formaggi stagionati perché molto calorici e ricchi di colesterolo e grassi insaturi, meglio quindi consumarli meno possibile ed eventualmente una volta alla settimana.

3) Optare per prodotti confezionati. Molti per mancanza di tempo scelgono di consumare snack confezionati come merendine e altri prodotti industriali ricchi di additivi e conservanti.

4) Esagerare con la frutta. Se è vero che è un alimento sano e che non dovrebbe mai mancare in una dieta, anzi, i nutrizionisti ne consigliano il consumo nella misura di tre volte al giorno, dall’altro lato non bisogna abbondare con il consumo di frutta in quanto contiene fruttosio che può far ingrassare se assunto in quantità elevate, o comunque superiori al proprio fabbisogno.

5) Bere succhi di frutta. Un altro prodotto da evitare sono i succhi di frutta confezionati perché ricchi di zuccheri. Chi segue un regime vegetariano spesso è portato a sceglierli ma al loro posto sarebbe bene optare per succhi freschi, spremute e centrifugati preparati al momento con la frutta fresca e senza l’aggiunta di zuccheri.