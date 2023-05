Emma Marrone: l’abbraccio più bello nel giorno del 39esimo compleanno

Compleanno speciale per Emma Marrone che compie 39 anni e riceve l’abbraccio più bello, ma manca un pezzo del suo cuore.

Sono lontani i tempi in cui una giovane ragazza bionda, arrivata a Roma da Aradeo, con un grande bagaglio di vita e di esperienza, metteva piede nello studio di Amici sperando di dare una svolta alla propria vita professionale. Quella ragazza si chiamava Emma Marrone e conquistò immediatamente il cuore del pubblico con il suo immenso talento vocale, ma anche con la sua semplicità, umiltà ed estrema professionalità, caratteristiche che non ha mai perso e che, ancora oggi, la rendono una delle artiste più amate dal pubblico e apprezzate da addetti ai lavori e colleghi.

Dopo anni, Emma ha realizzato tanti sogni professionali ed oggi, nel giorno del suo 39esimo compleanno, si mostra come una donna realizzata, serena e in pace con se stessa al punto da ricevere l’abbraccio più bello dalla persona con cui i fan non si sarebbero mai aspettati di vederla.

Emma Marrone: compleanno particolare con un abbraccio speciale e una grande mancanza

Quello che Emma festeggia oggi, giovedì 25 maggio, è un compleanno particolare. Da una parte c’è la gioia immensa per essere tornata ufficialmente sulla scena musicale con il singolo “Mezzo mondo” che sta piacendo davvero a tutti e, dall’altra parte, c’è la consapevolezza di non poter festeggiare con una delle persone più importanti della sua vita. Quello di quest’anno, infatti, è il primo compleanno che Emma festeggia senza la presenza dell’amatissimo papà Rosario, venuto a mancare alcuni mesi fa.

Papà Rosario è sempre stato fondamentale nella vita della Marrone. E’ stato lui a trasmetterle l’amore della musica e dopo il successo non l’ha mai lasciata sola accompagnandola agli eventi più importanti. Nonostante il dolore per la sua scomparsa, la cantante salentina ha trovato la forza per rialzarsi e riprendere in mano la propria vita dedicandosi totalmente al lavoro.

Tuttavia, il 39esimo compleanno è ancora più speciale per la cantante salentina perché arriva dopo aver ricevuto l’abbraccio più bello: quello di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ed Emma che, in comune hanno l’amore per Stefano De Martino che Belen nutre ancora e che Emma ha provato in passato

Emma e Belen si sono ritrovate in occasione dell’ultima puntata delle Iene di cui la cantante salentina è stata ospite. Per ricordare il momento, la showgirl argentina e la cantante salentina hanno scattato i selfie che vedete qui in alto e che hanno fatto impazzire il web che ha risposto con like, commenti e applausi per il grande insegnamento dato a tutti dimostrando di essere riuscite a mettere da parte il rancore.