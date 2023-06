Evitiamo ogni spreco di cibo, impariamo ad usare bene il frigorifero: tutti sbagliano

Se fino ad oggi hai sempre conservato gli alimenti in frigo a casa, sei ancora in tempo a cambiare abitudini: le regole sono chiare

Uscire a fare la spesa perché il frigorifero è vuoto. Un’operazione buona per due motivi: il primo è chiaro, di aria non si vive. Il secondo è logico: almeno abbiamo la scusa per pulirlo bene a fondo. Poi arriviamo con quello che abbiamo comprato e cominciamo i problemi. Perché anche se abbiamo una certa organizzazione, sicuramente sbagliamo e quindi sprechiamo buona parte del cibo.

Sapere come usare bene il frigo è una buona abitudine quotidiana e non stiamo parlando soltanto della temperatura corretta. Più che altro, non tutto sanno qual è il posto giusto per gli alimenti in frigorifero e quindi come conservarli.

Se la temperatura corretta è di 4°, in realtà al suo interno non tutti i ripiani sono freddi allo stesso modo. Molti lo ignorano e questo è l’inizio della fine anche se non lo sappiamo. La spiegazione è molto semplice: l’aria fredda scende sempre verso il basso mentre quella calda sale. Quindi in parole semplici, i piani più bassi sono comunque più freddi di quelli alti. Ma soprattutto i ripiani dentro allo sportello sono in assoluto il punto più caldo del frigo.

Ecco perché all’interno del frigo tutti gli alimenti hanno il loro posto specifico e più sapremo rispettare questa divisione, più sarà facile evitare rischi. Quindi da adesso in avanti niente più mischioni tra carne e verdure, tra affettati e frutta. Non si tratta di essere maniaci, ma solo organizzati bene.

Evitiamo ogni spreco di cibo, ogni piano chiama un ingrediente: scopri tutto

Partiamo con gli alimenti che compriamo e consumiamo più spesso. Frutta e verdura crudi non si mettono in frigorifero così come sono. Bisogna avvolgerli nella carta assorbente oppure metterli nei sacchetti di carta per alimenti. Il motivo è semplice: evitare la formazione di umidità e condensa che contribuiscono a farli marcire

Inoltre frutta e verdura infatti non possono essere conservati a temperature troppo basse per non compromettere consistenza, sapore ma anche aspetto. Ecco perché esiste il cassetto, chiuso per evitare ogni contatto con altri cibi e mantenere una temperatura più alta.

Passiamo alle uova: qual è il posto migliore per mantenerle in frigorifero? Il consiglio è uno solo: anche se abbiamo uno di quei modelli con il contenitore apposito, in realtà è meglio lasciarle nella loro confezione originale. Poi le piazziamo nel primo piano, non solo per un fatto di comodità ma anche di temperatura.

I latticini, i salumi e i dolci preparati con creme e panna devono essere messi nei ripiani centrali, mentre i piani bassi vanno la carne e il pesce crudo. Infine nei ripiani alti bisogna mettere i cibi già cotti e gli avanzi che sono da consumare entro 24, massimo 48 ore.