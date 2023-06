Sapevi che i cognomi erano nati per questo motivo? Resterai senza parole!

Sai qual è il segreto che si nasconde dietro i cognomi? La storia ti stupirà davvero molto. Scoprilo subito!

I cognomi sono un aspetto molto importante della società moderna. Essi infatti permettono una distinzione nelle varie famiglie e soprattutto ci personalizzano al punto tale da riuscire a distinguerci fra di noi in ogni atto. Sebbene soprattutto a sud della nostra nazione ci siano molteplici persone che portano lo stesso nome e cognome, ulteriori dettagli come anno di nascita, cognome della madre e simili ci permettono allo stesso modo di poterci distinguere fra di noi. Questo è un aspetto che non va per niente sottovalutato. La storia che c’è dietro alcuni dei cognomi italiani è poi davvero unica nel suo genere.

Ovviamente i cognomi hanno una storia specifica e che riporta a tempo ormai del tutto passati. Essi però ci permettono anche di comprendere al meglio le nostre origini e soprattutto quelle che sono anche le nostre radici.

Un cognome tipicamente diffuso in una regione può essere presente in tutt’altra regione proprio in virtù del fatto che magari nei tempi passati ci sono stati degli spostamenti, migrazioni, che hanno portato il cognome a spostarsi anche altrove. Le origini dietro questo aspetto della nostra società devi proprio saperle!

La storia dei cognomi è davvero curiosa. Non può passare inosservata devi proprio saperla tutta!

Per quanto riguarda infatti i cognomi le origini risalgono a tempi che furono, ormai molto molto tempo fa. Qui puoi trovare una curiosità altrettanto succulenta che proprio non vuoi perderti.

I cognomi hanno delle origini davvero semplice. Per esempio, il cognome Ferrero proviene dai lavoratori del ferro. Il suffisso -ero infatti si aggiunge alla fine della parola ferro per formare il cognome. Molti cognomi infatti derivano proprio da mestieri.

Basti pensare anche a Fornero, cognome divenuto molto popolare anni fa per il ministro che portava tale cognome. Fornero deriva proprio da Forno. Il mestiere era quello dei lavoratori col forno, i panettieri, fornai o come ancora li si vuole definire oggi.

Molteplici cognomi fanno poi riferimento invece agli antichi tempi dell’antica Roma. Basti pensare a cognomi che si rifanno a Cesare, Augusto, Imperioso, Senato. Questi cognomi sono tutti con quel tipo di origine e si rifanno ai tempi in cui i cognomi ne erano davvero molti e rifacevano a quelle che erano le varie famiglie romane e le loro nobili radici.

Ovviamente poi ci sono anche altri tipi di cognomi che invece si rifanno a verbi o attività che vengono svolte. Altri ancora invece hanno origini davvero molto sensibili. Basti pensare al cognome Esposito, che deriva dal latino expositus e che faceva riferimento all’esposizione dei bambini davanti a luoghi di carità come quelli della chiesa cattolica. Esposito erano i bambini abbandonati, o meglio, lasciati dinnanzi si luoghi di culto e misericordia per poter poi essere accolti in orfanotrofio e successivamente adottati o affidati.

Questo cognome fa riferimento poi a tanti altri cognomi che si sono diffusi nel tempo e che dipendono poi da radici diverse. Infine si possono poi trovare cognomi che fanno riferimento invece ad animali o oggetti, come Elefante, Mosca o Camino. Ognuno di essi presenta quindi una origine propria ed una storia particolare.