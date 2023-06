Ecco il segreto delle star per avere piedi sempre perfetti: svelato da Belén Rodríguez

Come fanno le donne dello spettacolo ad avere piedi lisci e setosi nonostante i tacchi? Il segreto lo svela Belén Rodríguez

Nelle ultime ore, Belén Rodríguez, nota conduttrice e showgirl particolarmente amata dal pubblico italiano, ha postato su Instagram la foto di un trucco di bellezza che riguarda i suoi piedi. Inutile dire che il suo post ha fatto il giro del web diventando popolarissimo. Tutti si stanno chiedendo come fare l’impacco ai piedini di Belén.

Sicuramente avrai notato che molti personaggi dello spettacolo, come la stessa Belén Rodríguez, nonostante indossino tacchi vertiginosi per ore, abbiano piedi sempre perfetti, lisci e setosi come quelli di una principessa. Vuoi scoprire qual è il segreto di Belén per piedi così belli? È stata lei stessa a svelare recentemente sui social il segreto per avere piedini da fata.

Il segreto di Belen per piedi sublimi

Con l’arrivo dell’estate i nostri piedi escono alla scoperto e diventano protagonisti. Li mettiamo spesso in mostra indossando scarpe aperte di ogni tipo, ma questa esposizione ha anche un lato negativo, espone i nostri piedi al sole, alla polvere e altro che può provocare problemi come secchezza e calli.

In estate si pone la necessità di prenderci cura dei nostri piedi più di quanto facciamo durante l’inverno. L’idratazione è la chiave per avere piedi sempre morbidi. Durante la stagione calda i nostri piedi, oltre ad essere sottoposti a temperature elevate, spesso vengono esposti a salsedine, cloro e polvere, il che potrebbe provocare secchezze e screpolature.

Per evitare questi problemi, bisognerebbe idratare regolarmente i piedi, utilizzando una crema specifica o facendo dei pediluvi ed impacchi rinfrescanti.

Anche Belén Rodríguez in estate si prende cura dei suoi piedi e li coccola in un modo speciale. La conduttrice ha recentemente rivelato sui social come fa ad avere piedi così setosi.

Belén Rodríguez ha postato su Instagram una foto dei suoi piedi in una busta di plastica, definendo questo trattamento “impacco ai piedini“, un trattamento a dir poco originale ma che a quanto pare aiuta davvero a rendere i piedi morbidissimi.

Nella foto si vedono i piedi della conduttrice avvolti in due buste di plastica. Grazie alle buste e all’effetto condensa che si crea al loro interno, i piedi vengono sottoposti ad una cura idratante molto intensa, in grado di rendere la pelle dei piedi super liscia in pochissimi minuti.

Per fare un impacco ai piedini come quello di Belén si può utilizzare una crema per piedi nutriente, oppure si può optare per un peeling esfoliante intenso. Un esempio per un trattamento di questo tipo potrebbe essere a base di limone e zucchero.

Due ingredienti facili da reperire e poco costosi, ma molto efficaci.

Basterà tagliare il limone a metà, spremerne il succo e versarlo in una ciotola. A questo punto bisognerà aggiungere un cucchiaio di zucchero e mescolare bene fino ad ottenere una pasta omogenea.

Successivamente bisognerà massaggiare i piedi delicatamente con la miscela di limone e zucchero ottenuta, e poi avvolgere i piedi con due buste di plastica o nella pellicola per alimenti, e lasciare che il peeling agisca per circa 10 minuti. Trascorso questo periodo bisognerà rimuovere le buste di plastica e sciacquare i piedi con acqua tiepida.

Replicando il trattamento con regolarità, diciamo a cadenza settimanale, i tuoi piedi resteranno sempre lisci e morbidi.

Come vedi avere piedi sublimi come quelli di una showgirl non è poi così difficile, basta fare un impacco ai piedini proprio come fa Belén per avere piedi morbidi e belli, pronti ad affrontare tutte le sfide dell’estate.