La frangia appare subito unta? Con questi trucchi risolverai tutto!

Scopri come rimediare ad una frangia spesso unta. Bastano pochi e semplici trucchi e cambierà tutto.

Portare la frangia per molte è un vezzo ma per altre è una vera e propria esigenza. Che faccia parte del taglio che sei solita portare o che si tratti semplicemente di un particolare che ti piace vedere o che ti fa sentire più sicura, di sicuro sai bene come si tratti di una parte della chioma che tende a sporcarsi più in fretta.

Quando ciò avviene il rischio è che sembri unta e appiccicaticcia rovinando l’effetto globale. Un problema che da oggi potrai risolvere facilmente grazie ad alcuni semplici trucchi che ti consentiranno di dare nuova vita alla tua frangia e di farlo senza alcuna difficoltà. Dopo aver visto quali sono gli errori da non fare mai con il phon, scopriamo quindi come agire per una frangia che sia sempre perfetta.

Ecco i trucchi per rendere la tua frangia come nuova

Se avere la frangia unta e appiccicosa è uno dei problemi che più ti infastidisce, sei nel posto giusto. Dopotutto sappiamo bene come questa parte della chioma sia bella solo quando praticamente perfetta. E questo significa averne cura in ogni momento, ivi compreso quello in cui caldo, sudore o sporco si mettono in mezzo. Oggi, quindi, al fine di semplificarti la vita ti sveleremo ben tre trucchi semplicissimi da mettere in pratica ed in grado di fare la differenza.

Rifare la piega

Forse non lo sai ma una frangia unta e sformata può essere ripresa con spazzola e phon e, volendo, persino con la piastra. Il calore aiuta infatti a far evaporare una piccola parte di unto ridonandole la giusta forma e facendola apparire, se non come nuova, almeno più presentabile.

Usare lo shampoo secco

Anche lo shampoo secco è un buon rimedio da usare solo sulla frangia (e magari sul laterali) e da applicare al fine di migliorare la qualità dei capelli. Agendo in questo modo potrai contare su una chioma più bella e presentabile e sopratutto su una frangia che non si sformerà più.

Lavare solo la frangia

Infine, per una frangia impossibile da sistemare puoi sempre optare per un nuovo lavaggio. Per farlo ti basterà legare i capelli e lavare solo la frangia. Così facendo potrai effettuare di nuovo la piega e contare su un risultato davvero unico ed in grado di durare per diversi giorni.

Ora che conosci i trucchi per ottenere una piega davvero perfetta non ti resta altro che scegliere di volta in volta quello che ritieni più adatto alla situazione. Così facendo godrai di capelli sempre perfetti e di una frangia della quale andare più fiera che mai.