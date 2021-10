Piega capelli: se la fai a casa, evita questi errori con il phon

Piega capelli fai da te: ecco gli errori più frequenti che si fanno con il phon. Se li conosci, li eviti! Fatti furba, prendi nota ed avrai una piega perfetta come quella fatta dal parrucchiere.

Avere una capigliatura sana e fluente è il desiderio di tutte noi. Ma, spesso, la realtà è ben diversa. Nei cambi di stagione, soprattutto a fine estate, i capelli sono più fragili, spenti e opaci. Tutta colpa dell’azione combinata di sole, vento e salsedine.

L’autunno è un vero e proprio banco di prova: in questo periodo dell’anno i capelli tendono a cadere in una quantità maggiore. In realtà si tratta di un evento assolutamente fisiologico, che dura fino alla fine di dicembre. Ma la solita hair beauty routine non basta: bisogna integrarla con prodotti specifici ad azione energizzante e rinvigorente. Tra i migliori ci sono le fiale anti-caduta.

Curare i capelli da sole, a casa, è ciò che facciamo sempre. Ma a volte, involontariamente, commettiamo degli errori grossolani. Vale per lo shampoo e, soprattutto, per la piega, che non viene perfetta come quella fatta dal parrucchiere.

Si sbaglia tante volte, soprattutto con il phon, che non viene utilizzato correttamente. Vediamo insieme quali sono le buone pratiche da seguire per far una piega impeccabile.

Piega capelli: sarà perfetta se eviti questi errori con il phon

Piega capelli fai da te: ci lamentiamo spesso che non sia come quella fatta dal parrucchiere e che duri poco. Ma nulla accade per caso! Evidentemente sbagliamo qualcosa (o più di una) in alcuni passaggi cruciali.

Di seguito trovi un elenco dettagliato degli errori più comuni, che pregiudicano la buona tenuta della piega. Prendi subito nota per evitarli in futuro!

Non tamponare i capelli – E’ sbagliato. Dopo lo shampoo devi rimuovere l’eccesso d’acqua tamponandoli con asciugamano di cotone, dalle radici alle punte. Se fai così, ci vorrà meno tempo per l’asciugatura e, questo, significa stressare meno i capelli con l’aria calda del phon;

– E’ sbagliato. Dopo lo shampoo devi rimuovere l’eccesso d’acqua tamponandoli con asciugamano di cotone, dalle radici alle punte. Se fai così, ci vorrà meno tempo per l’asciugatura e, questo, significa stressare meno i capelli con l’aria calda del phon; Usare l’aria troppo calda – Fa male al cuoio capelluto. Troppo calore può danneggiare le cuticole esterne, che tenderanno a trattenere l’acqua;

– Fa male al cuoio capelluto. Troppo calore può danneggiare le cuticole esterne, che tenderanno a trattenere l’acqua; Non utilizzare l’aria fredda – Se vuoi che la tua piega sia davvero perfetta, devi asciugare con aria calda (ben regolata) e poi impostare l’ultimo getto ad aria fredda. Questo passaggio serve a fissare il risultato;

– Se vuoi che la tua piega sia davvero perfetta, devi asciugare con aria calda (ben regolata) e poi impostare l’ultimo getto ad aria fredda. Questo passaggio serve a fissare il risultato; Avvicinare troppo il phon – E’ l’errore più comune. Dovresti mantenerlo almeno a 20 cm di distanza dai capelli;

– E’ l’errore più comune. Dovresti mantenerlo almeno a 20 cm di distanza dai capelli; Asciugare senza dividere in ciocche – A volte commettiamo l’errore di asciugare i capelli frettolosamente, senza un criterio preciso. Il consiglio è di dividere i capelli in ciocche piccole, da pettinare e asciugare bene una ad una;

– A volte commettiamo l’errore di asciugare i capelli frettolosamente, senza un criterio preciso. Il consiglio è di dividere i capelli in ciocche piccole, da pettinare e asciugare bene una ad una; Concentrarsi solo sulle punte – Sbagliato! Per una piega bella e voluminosa, bisogna lavorare bene le radici a colpi di spazzola e phon;

– Sbagliato! Per una piega bella e voluminosa, bisogna lavorare bene le radici a colpi di spazzola e phon; Usare la spazzola sbagliata – Scegliere quella più adatta alla proprie esigenze è fondamentale. Se hai i capelli lunghi, dovrai utilizzarne una tonda e grande. Invece, per fare la piega su una chioma short, serve una spazzola piccola e tonda per dare più volume ai capelli partendo dalle radici;

– Scegliere quella più adatta alla proprie esigenze è fondamentale. Se hai i capelli lunghi, dovrai utilizzarne una tonda e grande. Invece, per fare la piega su una chioma short, serve una spazzola piccola e tonda per dare più volume ai capelli partendo dalle radici; Asciugare i capelli a testa in giù – E’ l’errore che tutte noi abbiamo commesso almeno una volta. Quasi sempre il motivo è la fretta! Magari abbiamo i minuti contati, non facciamo in tempo a completare la piega, e diamo l’ultimo colpo di asciugatura a testa in giù;

– E’ l’errore che tutte noi abbiamo commesso almeno una volta. Quasi sempre il motivo è la fretta! Magari abbiamo i minuti contati, non facciamo in tempo a completare la piega, e diamo l’ultimo colpo di asciugatura a testa in giù; Non usare un prodotto termo-protettivo – Dovresti applicarlo sempre, subito dopo lo shampoo. Serve a proteggere la chioma dal calore eccessivo di phon, piastre, arricciacapelli etc. Un buon termoprotettore per capelli, se usato correttamente, aiuta a prevenire la formazione delle doppia punte.

Fare una piega perfetta a casa non sarà più un’impresa impossibile seguendo questi consigli. Una cosa però è certa: 5-10 minuti non bastano!

Quindi, se hai una giornata piena di impegni, non ridurti all’ultimo secondo per fare la piega. La fretta genera errori in ogni cosa!