Ma si possono asciugare i capelli lisci senza piastra? Siete davvero curiosi? Non vi resta che seguire qualche piccolo trucchetto, scoprite!

I capelli lisci perfetti e ben definiti si possono sfoggiare senza alcuna difficoltà, basta porre la giusta attenzione non solo durante l’asciugatura dei capelli. Non è poi così difficile prendersi cura dei capelli a casa, ci sono delle tecniche che aiutano a definire la messa in piega così da averla ben definita. Non è per nulla vero che le donne che hanno i capelli lisci possono garantire una messa in piega perfetta e a lungo solo definendoli con la piastra lisciante. Infatti bisognerebbe evitare di sottoporre i capelli a stress termici, quindi limitate l’uso della piastra, ma seguite qualche piccolo consiglio a riguardo. Infatti esistono diversi metodi alternativi, che possono garantire una chioma liscia e perfetta, scopriamo quali.

Come asciugare i capelli lisci senza piastra

Dopo avere eseguito la fase di lavaggio e applicato il balsamo, si devono lavare bene sotto acqua corrente poi è necessario tamponare i capelli con un asciugamano di spugna morbida, procedete poi all’asciugatura, scoprite in che modo.

Poter sfoggiare ogni giorno una chioma liscia e perfetta come quando si esce dal parrucchiere non è poi così difficile. Ci sono dei rimedi naturali che potete adottare a casa che garantiranno una messa in piega liscia perfetta e duratura.

Una maschera a base di olio, miele e latte, basta mettere in una ciotolina mettete 400 g di miele, una tazza da caffè di olio extra vergine di oliva, circa 125 g di latte ed infine 2 cucchiai di olio di cocco. Poi trasferite il composto ottenuto in un pentolino, lasciate addensare bene, lasciate intiepidire e poi applicate la crema sui capelli, partendo dalla radice, fino a raggiungere le punte. Coprite tutti i capelli con la pellicola per alimenti o una cuffia e poi lavate sotto acqua corrente e procedete con lo shampoo come di consueto.

Olio extra vergine di oliva e uova, sono perfette per rendere una chioma liscia, dovrete sbattere due uova intere in una ciotola e unite 3 cucchiai di olio. Mescolate bene e poi applicate su tutta la chioma che deve essere bagnata. Lasciate agire per un’ora e poi lavate i capelli. Le uova nutrono e lisciano i capelli, che combinate all’azione dell’olio districa e ammorbidisce di più la chioma.

L’aloe vera è un ingrediente naturale che tutti dovremmo avere a casa, non solo apporta benefici alla pelle ma anche ai capelli. L’aloe vera potete tranquillamente utilizzarla come balsamo che districa i capelli e lo rende morbidi e setosi. Potete procedere in questo modo, mettete in un pentolino una tazza di acqua calda, poi unite 3 cucchiaini di semi di lino, fate raffreddare bene aggiungete 2 cucchiai di gel di aloe vera e miele, mescolate molta bene. Applica la miscela sui capelli un pò umidi e lasciate agire per 30 minuti, poi procedete al lavaggio.